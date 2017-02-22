Настоящий владелец участка на Скрябина, 45 и 45А нашелся и потерялся

Объявился настоящий владелец земельного участка по адресу: Скрябина, 45 и 45А. Нурсейит Бектурсунов заявляет, что он является хозяином данной территории.

Напомним, этот участок стал причиной отставки главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Его обвинили в снятии ареста с указанной территории.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что владельцем является некий Баткен Шерниязов.

Однако Бектурсунов заявляет, что ранее этим участком владел сын беглого президента Курманбека Бакиева, а после революции в 2010 году территорию арестовали. Но Бектурсунов арендовал там помещение и продолжал предпринимательскую деятельность.

В 2012 году к нему пришли сотрудники Генпрокуратуры и после подписания ряда бумаг земельный участок передали ему, как он сказал, "на хранение, пока не закончится расследование".

"На сегодняшний день единственным хозяином являюсь я. Информация о том, что владельцем является некий Баткен Шерниязов не соответствует действительности. Он нигде не числится", - сказал Бектурсунов.

Как он позже признался, некий Шерниязов является его знакомым и несколько раз приезжал на данный участок. По словам Бектурсунова, на лакомый участок земли не раз заглядывались неизвестные лица. Несколько раз территорию пытались присвоить посторонние и Шерниязов приезжал к нему на подмогу.

"В 2016 году в декабре пришли люди с документами на эту землю. Я позвонил в прокуратуру, мне сказали, что арест еще не снят, и значит, никто не может владеть землей. Скорее всего, это были мошенники, я сразу начал звонить друзьям и знакомым, потому что неизвестные люди пришли с охранным агентством", - поделился Бектурсунов.

Однако позднее, после окончания пресс-конференции он сообщил "ВБ", что передал ответственность за сохранность территории Фонду по управлению госимуществом. Таким образом, сейчас Бектурсунов фактически никак не связан со спорным участком земли.

Отметим, сейчас по данному участку проводится расследование и созданы две комиссии - правительственная и депутатская.