Настоящий владелец участка на Скрябина, 45 и 45А нашелся и потерялся

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Родион Решетов

Объявился настоящий владелец земельного участка по адресу: Скрябина, 45 и 45А. Нурсейит Бектурсунов заявляет, что он является хозяином данной территории.

Напомним, этот участок стал причиной отставки главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Его обвинили в снятии ареста с указанной территории.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что владельцем является некий Баткен Шерниязов.

Однако Бектурсунов заявляет, что ранее этим участком владел сын беглого президента Курманбека Бакиева, а после революции в 2010 году территорию арестовали. Но Бектурсунов арендовал там помещение и продолжал предпринимательскую деятельность.

В 2012 году к нему пришли сотрудники Генпрокуратуры и после подписания ряда бумаг земельный участок передали ему, как он сказал, "на хранение, пока не закончится расследование".

"На сегодняшний день единственным хозяином являюсь я. Информация о том, что владельцем является некий Баткен Шерниязов не соответствует действительности. Он нигде не числится", - сказал Бектурсунов.

Как он позже признался, некий Шерниязов является его знакомым и несколько раз приезжал на данный участок. По словам Бектурсунова, на лакомый участок земли не раз заглядывались неизвестные лица. Несколько раз территорию пытались присвоить посторонние и Шерниязов приезжал к нему на подмогу.

"В 2016 году в декабре пришли люди с документами на эту землю. Я позвонил в прокуратуру, мне сказали, что арест еще не снят, и значит, никто не может владеть землей. Скорее всего, это были мошенники, я сразу начал звонить друзьям и знакомым, потому что неизвестные люди пришли с охранным агентством", - поделился Бектурсунов.

Однако позднее, после окончания пресс-конференции он сообщил "ВБ", что передал ответственность за сохранность территории Фонду по управлению госимуществом. Таким образом, сейчас Бектурсунов фактически никак не связан со спорным участком земли.

Отметим, сейчас по данному участку проводится расследование и созданы две комиссии - правительственная и депутатская.

URL: http://www.vb.kg/355807
Теги:
земельный участок, Максим Бакиев
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Комментарии
Инна Хван
22.02.2017, 17:07
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Несколько раз территорию пытались присвоить посторонние и Шерниязов приезжал к нему на подмогу.

_______________________________________

А Шерниязов такой вот Робин Гуд, прилетает на помощь простым арендаторам. Не давал бы лучше Бектурсунов никаких прессух, люди же не наивные идиоты, чтоб в его чушь поверить

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Радик Давыдов
22.02.2017, 17:07
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Комментариев: 154

шоб я так жил..


 арендовал там помещение 

а потом оп и 


На сегодняшний день единственным хозяином являюсь я

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Leisan Vehpbyf
22.02.2017, 17:08
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Комментариев: 2


Однако Бектурсунов заявляет, что ранее этим участком владел сын беглого президента Курманбека Бакиева, а после революции в 2010 году территорию арестовали. Но Бектурсунов арендовал там помещение и продолжал предпринимательскую деятельность.

В 2012 году к нему пришли сотрудники Генпрокуратуры и после подписания ряда бумаг земельный участок передали ему, как он сказал, "на хранение, пока не закончится расследование".

Забавно. Как однако подфартило члену партии "Ата-Мекен" Бектурсунову семь лет "хранить", а точнее использовать в коммерческих целях землю Максима Бакиева. До 2010 он якобы арендовал одно здание, а тут мына, и вся территория его - дои не хочу! И главное, кто ему дал зелёный свет? Салянова в должности ГП.

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Leisan Vehpbyf
22.02.2017, 17:09
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Радик Давыдов

шоб я так жил..


 арендовал там помещение 

а потом оп и 


На сегодняшний день единственным хозяином являюсь я

Он не хозяин, а временный управляющий, если уж так дело пошло. 

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Айгерим Мусаева
22.02.2017, 17:15
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Инна Хван

Несколько раз территорию пытались присвоить посторонние и Шерниязов приезжал к нему на подмогу.

_______________________________________

А Шерниязов такой вот Робин Гуд, прилетает на помощь простым арендаторам. Не давал бы лучше Бектурсунов никаких прессух, люди же не наивные идиоты, чтоб в его чушь поверить

Баткен Шерниязов, я прочитала, что ты по стрелкам ходишь и вопросы решаешь? Мой брат проблемы заимел с ребятами с Ново-Покровки. Решишь? С меня лепёшка, майонез и грамотный дюшес

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Teodor Dimitru
22.02.2017, 17:20
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Комментариев: 1

Хроника событий. 

На Максимовской территории после 2010 появляется "якобы арендатор" одного из зданий, который затем при помощи Саляновой закрепляет за собой находящееся под арестом имущество. Использует его и получает немалую прибыль.  По "чистой случайности" арендатор - член партии "Ата-Мекен",

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Дамиль Байтиков
22.02.2017, 17:23
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Комментариев: 159

Бектурсунов всего лишь подставное лицо, на него видать Шерниязов оформил землю, вот и ездил понты его решать. 

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