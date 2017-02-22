На складе войсковой части в Кой-Таше подменили СВД на "Сайгу"

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Аида Джумашева

На складе войсковой части в Кой-Таше подменили СВД на "Сайгу". Об этом сегодня, 22 февраля, "ВБ" сообщили собственные источники в Военной прокуратуре.

Как уточняется, ЧП произошло в январе текущего года. В настоящий момент Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит проверку складов оружия данной войсковой части.

В свою очередь в Генштабе "ВБ" сообщили, что подмену на складе части №73809 обнаружила комиссия Сухопутных войск при соответствующей проверке.

"В настоящий момент проводится экспертиза. Один из стволов учебной снайперской винтовки вызвал подозрение. Предположительно, его подменили", - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, ранее "ВБ" сообщал о пропаже пистолета Макарова в этой же войсковой части.

URL: http://www.vb.kg/355810
Теги:
оружие, Генеральный штаб
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Комментарии
gg
22.02.2017, 13:18

Посадить начальство надолго надо

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Гражданин
22.02.2017, 13:51

в следующей раз калашы заменят на муляжи))) а солдат на кукол как в магазине одежды))) 

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Доктор Сальватор
22.02.2017, 15:51
Карма: -1
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Комментариев: 9

Мутят товарищи из военной прокуратуры. Кто будет учебную СВД подменять на Сайгу рабочую. Парадокс, однако.

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