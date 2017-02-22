На складе войсковой части в Кой-Таше подменили СВД на "Сайгу". Об этом сегодня, 22 февраля, "ВБ" сообщили собственные источники в Военной прокуратуре.

Как уточняется, ЧП произошло в январе текущего года. В настоящий момент Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит проверку складов оружия данной войсковой части.

В свою очередь в Генштабе "ВБ" сообщили, что подмену на складе части №73809 обнаружила комиссия Сухопутных войск при соответствующей проверке.

"В настоящий момент проводится экспертиза. Один из стволов учебной снайперской винтовки вызвал подозрение. Предположительно, его подменили", - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, ранее "ВБ" сообщал о пропаже пистолета Макарова в этой же войсковой части.