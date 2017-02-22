Идет ли Бабанов в президенты…

Лидер парламентской фракции "РАЖ", которого называли одним из реальных претендентов на президентский пост, остановился в полупозиции. Сам Бабанов от первого лица так и не обозначил свои амбиции, а намеки, которые делает его окружение, можно трактовать двояко. Так, в отечественных СМИ появились сообщения о том, что Бабанов пойдет на выборы только в тандеме с одним из политиков с юга. Найдет ли он себе такого партнера?

Большие выборы можно сравнить с масштабным шоу, где для разогрева публики на сцену сначала выходят клоуны и весьма посредственные артисты. У нас политическое представление с этого и началось. Первым в гонку за президентское кресло вступил неугомонный Турсунбек Акун. Его выдвинули в конце прошлого года на съезде Демократического движения Кыргызстана (ДДК). Кстати, никто не знает, что представляет из себя эта организация. Аббревиатура ДДК, как правило, всплывает под какие-нибудь выборы. Под этой вывеской Акун делает громкие политические заявления, а потом несколько лет про демократическое движение ничего не слышно. Вот и на этот раз ДДК вспомнили только потому, что еще перед новым годом его члены благословили Акуна на участие в выборах главы государства.

Удивило то, с какой поспешностью вслед за бывшим омбудсменом решил принять участие в президентской гонке экс-премьер Темир Сариев. Год после ухода с должности он может записать себе в пассив. Он остался в тени от всех важных событий, не выразил никакого мнения по состоявшейся конституционной реформе, отмалчивается по поводу коррупционных скандалов. Для политика такого калибра, как Сариев, не иметь своего мнения по важным вопросам по меньшей мере странно. Для чего громко заявлять о намерении баллотироваться, если боишься даже рот открыть? Хотя бывшего руководителя правительства могло напугать уже дважды озвученное Атамбаевым обещание: "В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков".

Итак, ни Акун, ни Сариев на нынешнем этапе Бабанову не конкуренты. Что касается Бакыта Торобаева, то создается впечатление, что его политические интересы слишком часто пересекаются или находятся очень близко с Омурбеком Текебаевым. Они вместе намеревались сорвать референдум по конституционной реформе, превратить в фарс выборы мэра Бишкека, а недавно совершили наскок на правительство, пытаясь свалить с должности Сооронбая Жээнбекова.

Торобаев и Текебаев - главные действующие лица последних скандалов. Если для них нет повода, эти двое создадут их искусственно. Полное впечатление того, что этот тандем работает на то, чтобы дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

Будет совсем не удивительно, если Торобаева, как кандидата в президенты, поддержит именно Текебаев. И председателя "Онугуу-Прогресса" вряд ли смутит то, что половина руководящего состава атамекеновцев находится под уголовными делами и подозревается в коррупции. Обнадеживает то, что сейчас дешевым популизмом электорат завлечь уже сложнее, а радикальные идеи только отпугивают общество. От этой парочки очень вовремя отпрыгнул Омурбек Бабанов, который поначалу также требовал отставки премьера Жээнбекова и спикера Турсунбекова, правда, в течение суток лидер "РАЖ" передумал и быстро со всеми примирился. "Политика - это искусство договариваться", - объяснил свои действия журналистам Бабанов.

После этого у главы "РАЖ", видимо, и произошла переоценка ценностей. Какой смысл выдвигаться в президенты, если первым потоком во главе с Акуном пошли те, кого в данное время сложно отнести к числу, мягко говоря, разумных политиков. Вписывать себя в список слабовменяемых деятель современности Бабанов не стал, он аккуратно обозначился на политическом поле. Лишь представители его фракции сказали, что партия намерена оказать доверие большому боссу и выдвинуть его в президенты.

В отличие от всех остальных претендентов на пост №1, Бабанову, наверное, меньше всех страшен загадочный "преемник" Атамбаева, даже если он вдруг откуда-то появится. Поэтому он и созерцает. Горячку сейчас порют политики из числа тех, кому ничего не светит. Еще не обозначилась ни одна солидная фигура в борьбе за президентское кресло, и всем известно, что на выборах, как на концерте, хорошие артисты выступают после того, как сцену покидает "разогрев".