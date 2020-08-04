Санитарный день: График работы рынков в Бишкеке

Еженедельно на столичных рынках, базарах, на территории маркетов проходит санитарный день: в торговых точках, проходах и на прилавках проводится тотальная генеральная уборка от мусора, пищевых отходов, микробов и вирусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. И напоминает, что эпидемиологическая ситуация в городе остаётся тяжелой. Городские хозяйствующие субъекты работают в условиях пандемии и ЧС, строго соблюдая санитарные правила.

График работы рынков:

По понедельникам на дезинфекцию закрыты рынки: Дордой, Аламедин, Орто-сай, Сары-Өзөн, Эталон, "Алкан базары, Элит Строй, Ак-Суу, Кербен, Евразия, Алтын-Тоо, муниципальный рынок, Делюкс, Алдаяр, строймаркет, Таш-Рабат 1,2, Техномаркет.

По вторникам: Ак-Эммир, Уйго Жарашык, Ыйман, Ярмарка Мега-Комфорт, Аалам, Чолпон, Шар-Чебер ТЭБ, Кок Сай, Арпа ОсОО "КААР", м/р Айдин.

По средам закрыты рынки: Курама-сан (Чынар), Мадина и Таалай и К.

В четверг не стоит ехать за покупками в Бабакан и Улар, они закрыты на уборку.

По пятницам санитарный день у оптово-продуктового рынка "Азиз", "Дордой Дыйкан".

А по воскресеньям генуборка проходит на ТРК "Ош-базары", Уста, Баткен и Комфорт-KG.

На рынке автозапчастей "Кудайберген" дезинфекционная уборка проходит трижды – во вторник, четверг и субботу – с 6 до 10 часов утра, но без закрытия.

"Дорогие горожане! Если вам необходимо посетить городские рынки, убедительная просьба: соблюдать все санитарные нормы, обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. При отсутствии острой необходимости, просим не посещать общественные места и оставаться дома. Берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении мэрии.