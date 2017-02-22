Сегодня: в ГКНБ не пошел, темная сторона социалистов, шаг к победе "Дордоя"

Шыкмаматов не пошел на допрос в ГКНБ. Атамекеновца вызывали к следователям сегодня, чтобы задать вопросы по проведенному в 2011 году тендеру, когда закупались автомобили для Счетной палаты. В то время Шыкмаматов был в счетной комиссии и умудрился впихнуть государственной структуре подержанный "Мерседес" своей супруги, причем по цене в полтора раза выше рыночной. Более того, спецслужбы располагают данными о том, что и все остальные машины для аудиторов были закуплены намного дороже реальных цен, а сам тендер был проведен фиктивно.

Отказ идти на допрос Шыкмаматов мотивировал тем, что его адвокат сегодня занят в течение всего дня. Кстати, примечательно, что интересы уличенного в коррупции атамекеновца представляет тот же юрист, что защищает Дастана Сарыгулова, который обвиняется в попытке вооруженного захвата власти прошлой весной. Шыкмаматов пообещал явиться в ГКНБ 24 февраля.

Чудеса вокруг бакиевского участка. Территорией в 1,2 гектара на улице Скрябина, из-за которой едва не лишился должности Тайырбек Сарпашев, в последние годы распоряжался родственник депутатов из фракции "Ата Мекен". По данным, просочившимся в прессу, в 2010 году землю, где располагается большая автостоянка и торговые павильоны, захватил Баткен Шерниязов, младший из братьев Шерниязовых. Доход от этого участка составляет около $20 тысяч в месяц.

Ранее эту землю у компании "Глобал" отрейдерил Максим Бакиев, однако и после революции законный владелец не смог вернуть собственность, так как в правоохранительных органах, судах и ГРС все действия блокировались ставленниками "Ата Мекена". Наверное, уже никого не удивляет, что и в этой грязной истории фигурируют имена Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова. Есть подозрения, что после огласки деталей этого дела разразится очередной коррупционный скандал.

Цистерна с мазутом упала с обрыва на автодороги Бишкек - Ош. Авария, в результате которой погиб водитель тягача, произошла накануне вечером на 120-м километре трассы. Возникла серьезная угроза попадания разлившегося топлива в реку Абыла. Чтобы предотвратить еще и экологическую катастрофу, силами МЧС была организована очистка территории от мазута.

На время проведения работ была временно прекращена подача воды в расположенное ниже по течению реки село Сосновка. Угроза отравления окружающей среды вредными веществами предотвращена силами МЧС. На месте происшествия обнаружен государственный номер еще одной машины, ее марка и принадлежность пока не установлены. Но есть основания полагать, что опрокидывание цистерны произошло не только по вине погибшего водителя.

Летний кинотеатр в парке Фучика вернули в собственность мэрии. Сейчас культурное учреждение больше напоминает свалку. Ветхая постройка, где располагался экран, больше походит на развалины. Там, где раньше горожанам показывали фильмы, сейчас действуют пункты по приму пластиковых бутылок и прочего хлама.

В планах Ленинской районной администрации восстановить летний кинотеатр и вновь показывать там фильмы для горожан. Как говорится в сообщении мэрии, в соответствии с генеральным планом развития столицы до 2025 года парк имени Юлиуса Фучика является неотъемлемой частью природного комплекса города Бишкека.

"Дордой" сделал шаг к победе. Футбольный клуб из Бишкека одержал победу над таджикским "Хосилотом" в рамках последнего отборочного раунда розыгрыша кубка АФК. Этот матч состоялся в Оше. Имея ощутимое преимущество, нашей команде так и не удалось открыть счет в первой тайме, зато "Дордой" получил численный перевес после удаления защитника гостей на 35-й минуте.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте, когда узбекский легионер "Дордоя" Алишер Азизов отправил мяч в пустые ворота после точного прострела с фланга. У нашего клуба были еще как минимум две возможности увеличить счет, но для того чтобы забить гол, просто не хватило удачи. Перед ответной встречей с "Хосилотом" хотелось бы иметь задел понадежнее, чем скромная победа - 1:0. 28 февраля в Душанбе будет определен победитель этого двухматчевого противостояния, который получит путевку в финальную часть престижного азиатского футбольного турнира.

Ясно и солнечно, но по ночам все еще морозно. Погода до конца недели внушает оптимизм. Осадков не ожидается, и с каждым днем температура воздуха будет подниматься все выше. В четверг и пятницу в Бишкеке до +10 градусов. Однако после захода солнца будет заметно холодать. Ближайшей ночью -6...-8, а уже следующей всего -2...-4. В выходные дни также ожидается солнечная и теплая погода.

В горных районах республики сохраняется высокая вероятность схода лавин. До 24 февраля включительно действует штормовое предупреждение. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по горным дорогам, так как на склонах скопилось большое количество снега. В теплую погоду эти массы становятся нестабильны и в любой момент могут сорваться вниз.