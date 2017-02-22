Следствие разваливает "безкислородное дело" по пыткам. Семьи в панике

Сегодня в Чуйском областном суде Московского района должно было проходить рассмотрение дела по пыткам, где фигурируют трое сотрудников ОВД Московского района Чуйской области. Их обвиняют в пытках задержанных.

Как рассказывали родственники потерпевших, правоохранители требовали от молодых людей признательных показаний по нескольким уголовным делам. Милиционеры сковали парней наручниками и надевали им на головы целлофановые пакеты. В итоге задержанные подписали все бумаги.

Судебный процесс по этому делу переносится уже в четвертый раз. Как говорят родственники потерпевших, милиционеры хотят выйти сухими из воды, поэтому дело пытаются развалить.

Отметим, что основным поводом для переноса судебных заседаний являлось отсутствие третьего потерпевшего. Однако, как говорит мама одного из молодых людей Мехрийне Мусабаева, правоохранители его просто запугали и тот уже чуть ли не отказывается от своих показаний. Очередным поводом для переноса рассмотрения стали похороны, на которые уехал адвокат.

"Сто процентов, что все это было запланировано, я не верю, что у адвоката похороны. Не верю, потому что в прошлый раз, когда мы пришли, присутствовала прокурор их, а сегодня никого не было. Все знали о том, что адвоката не будет, а мы не знали. Я не знаю, что они еще в следующий раз придумают, но мне кажется, это все запланировано. Третьего потерпевшего они не ищут и не искали. Я говорю, что знаю, где он, и номер его есть, но они заявляют, что потерпевший по тому адресу не живет. Я им говорила, как его найти, он на связи. А сегодня прокурор все же решил попросить у меня номер третьего потерпевшего, а толку? Мы не знаем, что будет дальше", - рассказывает Мусабаева.

По ее словам, рассмотрение дела перенесено на 2 марта.