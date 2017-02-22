Следствие разваливает "безкислородное дело" по пыткам. Семьи в панике

193  0
Родион Решетов

Сегодня в Чуйском областном суде Московского района должно было проходить рассмотрение дела по пыткам, где фигурируют трое сотрудников ОВД Московского района Чуйской области. Их обвиняют в пытках задержанных.

Как рассказывали родственники потерпевших, правоохранители требовали от молодых людей признательных показаний по нескольким уголовным делам. Милиционеры сковали парней наручниками и надевали им на головы целлофановые пакеты. В итоге задержанные подписали все бумаги.

Судебный процесс по этому делу переносится уже в четвертый раз. Как говорят родственники потерпевших, милиционеры хотят выйти сухими из воды, поэтому дело пытаются развалить.

Отметим, что основным поводом для переноса судебных заседаний являлось отсутствие третьего потерпевшего. Однако, как говорит мама одного из молодых людей Мехрийне Мусабаева, правоохранители его просто запугали и тот уже чуть ли не отказывается от своих показаний. Очередным поводом для переноса рассмотрения стали похороны, на которые уехал адвокат.

"Сто процентов, что все это было запланировано, я не верю, что у адвоката похороны. Не верю, потому что в прошлый раз, когда мы пришли, присутствовала прокурор их, а сегодня никого не было. Все знали о том, что адвоката не будет, а мы не знали. Я не знаю, что они еще в следующий раз придумают, но мне кажется, это все запланировано. Третьего потерпевшего они не ищут и не искали. Я говорю, что знаю, где он, и номер его есть, но они заявляют, что потерпевший по тому адресу не живет. Я им говорила, как его найти, он на связи. А сегодня прокурор все же решил попросить у меня номер третьего потерпевшего, а толку? Мы не знаем, что будет дальше", - рассказывает Мусабаева.

По ее словам, рассмотрение дела перенесено на 2 марта.

URL: http://www.vb.kg/355829
Теги:
МВД, пытки, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  