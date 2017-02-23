Атамбаев: 23 февраля – день отважных и сильных духом мужчин

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ВБ

Текст поздравления главы государства:

"Дорогие кыргызстанцы!

День защитника отечества, отмечаемый ежегодно 23 февраля, стал для нашего народа одним из почитаемых праздников. Этот праздник по праву является символом отваги, доблести и патриотизма. Он напоминает нам о великих подвигах наших предков, отцов и дедов, защищавших и сохранивших наше Отечество, завещавших нам любить и беречь его, жить в мире и согласии.

В этот день мы преклоняемся перед великим подвигом ветеранов Великой Отечественной, перед мужественными воинами, прошедшими дороги других войн. Чествуем каждого, кому в жизни довелось присягать на верность Отечеству.

Сегодня праздник всех, кто беззаветно предан своей стране, кто сегодня несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных Силах, правоохранительной системе и органах национальной безопасности и защищает безопасность государства, общества и каждого гражданина Кыргызстана.

У нас одна, единственная Отчизна – Кыргызстан, и она свята для всех нас. Поэтому 23 февраля – день отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, своё дело, свой дом и своих близких, своё будущее.

Уважаемые кыргызстанцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Желаю всем кыргызстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и согласия".

URL: http://www.vb.kg/355839
Теги:
Алмазбек Атамбаев, День защитника Отечества, президент
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