Милиция КР просит посольство РФ помочь расследовать ДТП авто с дипномерами

ГУВД Бишкека направило обращение в посольство России в Кыргызстане с просьбой оказать поддержку в расследовании ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника российского диппредставительства. Об этом рассказали в ГУВД столицы.

Авария произошла 16 февраля на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта. Столкнулись автомобили дипслужбы Toyota Land Cruiser Prado и "Мерседес-Спринтер". Сообщается, что машина посольства проехала на красный сигнал светофора. Погиб водитель "Мерседеса", гражданин Кыргызстана Евгений Лексин. У водителя Toyota Land Cruiser Prado, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.

Накануне стало известно, что первый секретарь посольства России в Кыргызстане Виктор Пухов покинул Кыргызстан. По словам пресс-секретаря диппредставительства Дарьи Пахомовой, дипломата отправили домой решением руководства посольства России. Когда он выехал из страны, не сообщается.

Пресс-секретарь подтвердила ранее озвученную информацию посольства, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно Виктор Пухов. Местные СМИ со ссылкой на ГУВД столицы сообщают, что во время ДТП Пухов сидел на пассажирском сиденье автомобиля, а управлял транспортным средством заместитель гендиректора компании "Роснефть" в Кыргызстане Игорь Рясный.