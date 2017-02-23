Милиция КР просит посольство РФ помочь расследовать ДТП авто с дипномерами

233  0
www

ГУВД Бишкека направило обращение в посольство России в Кыргызстане с просьбой оказать поддержку в расследовании ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника российского диппредставительства. Об этом рассказали в ГУВД столицы.

Авария произошла 16 февраля на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта. Столкнулись автомобили дипслужбы Toyota Land Cruiser Prado и "Мерседес-Спринтер". Сообщается, что машина посольства проехала на красный сигнал светофора. Погиб водитель "Мерседеса", гражданин Кыргызстана Евгений Лексин. У водителя Toyota Land Cruiser Prado, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.

Накануне стало известно, что первый секретарь посольства России в Кыргызстане Виктор Пухов покинул Кыргызстан. По словам пресс-секретаря диппредставительства Дарьи Пахомовой, дипломата отправили домой решением руководства посольства России. Когда он выехал из страны, не сообщается.

Пресс-секретарь подтвердила ранее озвученную информацию посольства, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно Виктор Пухов. Местные СМИ со ссылкой на ГУВД столицы сообщают, что во время ДТП Пухов сидел на пассажирском сиденье автомобиля, а управлял транспортным средством заместитель гендиректора компании "Роснефть" в Кыргызстане Игорь Рясный.

URL: http://www.vb.kg/355842
Теги:
ГУВД, ДТП, посольство, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  