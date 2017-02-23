В Бишкеке женщину убили на глазах у детей

В Бишкеке на глазах у маленьких детей убили 60-летнюю женщину. Об этом сегодня, 23 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, вызов на пульт 102 в район рядом с селом Маевка поступил накануне днем.

"Предположительно женщина умерла от огнестрельного ранения в голову. Милицию и скорую помощь вызвала девочка - внучка погибшей. В момент убийства в доме с женщиной 1957 года рождения находились двое маленьких внуков. Они не поняли что случилось. Третья внучка, пришедшая со школы, и увидела труп. В настоящий момент проводится следствие. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали редакцию.

Отметим, что пресс-служба ГУВД столицы не доступна для каких-либо комментариев.