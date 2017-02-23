В Бишкеке женщину убили на глазах у детей

3062  1
Аида Джумашева

В Бишкеке на глазах у маленьких детей убили 60-летнюю женщину. Об этом сегодня, 23 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, вызов на пульт 102 в район рядом с селом Маевка поступил накануне днем.

"Предположительно женщина умерла от огнестрельного ранения в голову. Милицию и скорую помощь вызвала девочка - внучка погибшей. В момент убийства в доме с женщиной 1957 года рождения находились двое маленьких внуков. Они не поняли что случилось. Третья внучка, пришедшая со школы, и увидела труп. В настоящий момент проводится следствие. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали редакцию.

Отметим, что пресс-служба ГУВД столицы не доступна для каких-либо комментариев.

URL: http://www.vb.kg/355843
Теги:
ГУВД, убийство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
А В
23.02.2017, 23:46
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 2
Комментариев: 44

Ужас какой! !! Бедные дети (((

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  