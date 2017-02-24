Астрономы нашли новые планеты, похожие на Землю. На всех может быть вода

Астрономы нашли похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть жидкая вода, но на трех из них найти ее вероятнее, чем на остальных, сообщает Медуза.

Красный карлик TRAPPIST-1 в созвездии Водолея расположена в 39 световых годах. В 2016 году астрономы при помощи наземного телескопа обнаружили три планеты, которые вращаются вокруг этой звезды.

После этого астрономы исследовали TRAPPIST-1 при помощи космического телескопа "Спитцер" и обнаружили еще четыре планеты. На всех из них может быть вода. "Это настоящий сюрприз", - заявил бельгийский астроном Микель Жийон. Раньше ученые уже находили системы с семью планетами, но никогда они не были так похожи на Землю.

Про найденные планеты известно немного. Как заявил Микель Жийон, "их атмосфера может быть похожа на атмосферу Земли или Венеры, а может быть и совсем иной". Ученые знают только приблизительные размеры планет - планеты похожи на Землю. Кроме того, известно, как часто они делают один оборот вокруг своей звезды: от полутора до 20 дней. Все планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия. Планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли.