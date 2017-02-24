Токио выплатит жителям Окинавы $264 миллиона за шум от самолетов ВВС США

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Окружной суд города Наха (префектура Окинава) обязал правительство Японии выплатить компенсацию местным жителям за шум от самолетов ВВС США, находящихся на базе Кадена. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал NHK. Сумма выплаты по групповому иску, в котором участвовали 22 тысячи человек, составляет 30 миллиардов иен (около 264 миллионов долларов).

Суд удовлетворил иск местных жителей, которые посчитали, что шум от американской авиации превышает установленные законом ограничения как в дневное, так и в ночное время, что приводит к проблемам со здоровьем. Вместе с тем, суд отклонил требование о полном запрете на полеты военных самолетов и конвертопланов MV-22 Osprey в этом районе.

В конце прошлого года суд вынес аналогичное решение по иску японцев, проживающих рядом с другой авиабазой США Футэмма на Окинаве. Тогда от государства потребовали выплатить компенсации в размере 2,45 миллиарда иен (около 22 миллионов долларов).

Кроме того, 26 декабря губернатор Окинавы Такэси Онага в соответствии с постановлением Верховного суда Японии отменил запрет на работы по переносу военной базы США Футэмма на территории этой префектуры. При этом он пообещал и дальше через суды добиваться вывода американских военных объектов за территорию Окинавы.

На острове Окинава располагается основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС. На острове также дислоцируются дивизия морской пехоты. В общей сложности на Окинаве находятся порядка 50 тысяч американцев, 30 тысяч из которых - военнослужащие и персонал военных баз.

URL: http://www.vb.kg/355846
Теги:
США, Япония
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