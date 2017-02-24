Весной мэрия начнет ремонт 49 улиц Бишкека (список)

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С марта 2017 года с наступлением благоприятных погодных условий в Бишкеке будут продолжены работы по реконструкции дорог за счет гранта КНР. Об этом стало известно во время совещания в Бишкекглавархитектуре по вопросу подготовки к реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети" (I фаза).

Согласно постановлению столичной мэрии, предусмотрена реконструкция 49 дорог города Бишкек протяженностью 95 км, в том числе и дорог, расположенных в жилых массивах Бишкека.

В настоящее время все работы приостановлены в связи с погодными условиями.

В совещании приняли участие представители МП "Бишкекглавархитектура", Управления капитального строительства, Общественно-государственного управления капитального строительства, Управления патрульной милиции, главы районных администраций.

Список ремонтируемых дорог:

  1. ул. Л. Толстого (участок от ул. Шабдан Баатыра до ул. Ауэзова;
  2. ул. Оберон (от ул. Анкара до ул. Л. Толстого);
  3. ул. Достоевского (участок от ул. Горького до ул. Л. Толстого);
  4. ул. Достоевского (участок от ул. Ахунбаева до ул. Анкара);
  5. ул. Кольбаева (участок ул. Лермонтова до ул. Ауэзова);
  6. ул. Лермонтова (участок от пр. Ж. Жолу до пр. Чуй);
  7. ул. Фрунзе (участок от ул. Осмонкула до ул. Лермонтова);
  8. ул. Мамбетова (участок от ул. Т. Айтматова до ул. Шабдан Баатыра);
  9. ул. Токтогула (участок от ул. Гоголя до ул. Т. Айтматова);
  10. ул. Суюмбаева (участок от ул. Московской до ул. Л. Толстого);
  11. ул. Т. Айтматова (участок от ул. Туголбай-Ата до пр. Ж.-Жолу);
  12. ул. Осмонкула (участок от пр. Жибек-Жолу до ул. Курманжан Датки);
  13. ул. Элебесова (от таможенного терминала до северной объездной);
  14. ул. Профессора Зимы (участок от школы № 81 до ул. Бухарской);
  15. ул. Саадаева (участок от ул. Т. Молдо до ул. Орозбекова);
  16. ул. Орозбекова (участок от пр. Жибек-Жолу до ул. Саадаева);
  17. ул. Т. Молдо (участок от пр. Жибек-Жолу до ул. Саадаева);
  18. ул. Щербакова (участок от ул. Махатмы Ганди до ул. Бакинской);
  19. ул. Баялинова (Ленинградская) (участок от ул. Махатмы Ганди до ул. Бакинской);
  20. ул. Новая (участок от ул. Пригородной, 2 до ул. Новой) и улица Суеркулова (участок от ул. Боталиева до ул.Новой);
  21. ул. Профсоюзная (участок от ул. Фучика до ул. Кустанайской);
  22. ул. Кустанайская (участок от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзной);
  23. ул. Садыгалиева (участок от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзной);
  24. ул. Салтанат (от ул. Кайназарова до ул. П. Лумумбы);
  25. ул. Мурманская (участок от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова);
  26. ул. Гагарина (от ул. Тагай Бий до ул. Айбийке);
  27. ул. Лущихина (участок от ул. Т.Фрунзе до ул. Алыкулова);
  28. ул. Л. Толстого (участок от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова)
  29. ул. Джамгырчинова (участок от ул. Интергельпо до ул. Садыгалиева)
  30. ул. К. Акиева (участок от ул. Боконбаева до пр. Ж. Жолу)
  31. ул. Рыскулова (участок от бул. М. Гвардии до ул. Турусбекова)
  32. ул. Турусбекова (участок от ул. Чуйкова до пр. Ж. Жолу)
  33. ул. Тыныстанова (участок от ул. Линейной до пр. Ж. Жолу)
  34. ул. Токтоналиева (участок от ул. Масалиева до ул. Кулатова)
  35. ул. Медерова (участок от ул. Панфилова до ул. Токтоналиева)
  36. ул. Малдыбаева (участок от ул. Ахунбаева до пр. Мира)
  37. ул. Малдыбаева (участок от ул. Ахунбаева до ул. Масалиева западная сторона от р. Ала-Арча)
  38. ул. Тыналиева (участок от ул. Ахунбаева до ул. Жайыл Баатыра)
  39. ул. Репина (от Южной магистрали до ул. Куюкова)
  40. ул. Ахунбаева (от ул. Д. Садырбаева до ул. Тагай-Бий)
  41. ул. Алыкулова (от ул. Муромской (ТЭЦ-2) до ул. М.Омуракунова)
  42. ул. Куюкова (участок от ул. Д. Садырбаева до ул. Муромской)
  43. ул. Шералиева (от Южной магистрали до ул.№18)
  44. ул. Иманалиева (от Южной магистрали до ул. Абдрахманова)
  45. ул. Абдрахманова (участок от пр. Мира до ул. Чортекова)
  46. ул. Орто-Кочо (участок от ул. Д. Садырбаева до ул. Ветеринарной).
  47. Подъездная дорога к юго-восточному жилому району (со строительством моста):
  48. ул. Каралаева (участок от ул. Куттубаева до Токомбаева).
  49. Въезд в ж/м Мурас-Ордо (участок от с. Озерного до пр. Мурас-Ордо) и центральная дорога.

URL: http://www.vb.kg/355875
Теги:
дороги, мэрия
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Комментарии
Доктор Сальватор
24.02.2017, 14:09
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Интересно как будут решать вопрос Карвен клуба. Стоянка там метров 15 на Токтогула захватила. Деньги против разума.

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Пакулин Виталий
24.02.2017, 14:17
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А где Термечикова (Ипподромная)???

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Самат Сеитов
24.02.2017, 14:18
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отлично.главное теперь обойтись без "одноразовых"дорог

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Дамиль Байтиков
24.02.2017, 14:19
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Тут надо отметить то, что Атамбаев выбил этот грант на дороги, а то есть скафнюги, которые утверждают, что визиты Атамбаева безрезультатные

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Дмитрий Вадимович
24.02.2017, 14:24
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ооо Тыналиева сделают!! и Турусбекова! класс!

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