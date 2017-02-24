Весной мэрия начнет ремонт 49 улиц Бишкека (список)

С марта 2017 года с наступлением благоприятных погодных условий в Бишкеке будут продолжены работы по реконструкции дорог за счет гранта КНР. Об этом стало известно во время совещания в Бишкекглавархитектуре по вопросу подготовки к реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети" (I фаза).

Согласно постановлению столичной мэрии, предусмотрена реконструкция 49 дорог города Бишкек протяженностью 95 км, в том числе и дорог, расположенных в жилых массивах Бишкека.

В настоящее время все работы приостановлены в связи с погодными условиями.

В совещании приняли участие представители МП "Бишкекглавархитектура", Управления капитального строительства, Общественно-государственного управления капитального строительства, Управления патрульной милиции, главы районных администраций.

Список ремонтируемых дорог: