Весной мэрия начнет ремонт 49 улиц Бишкека (список)

С марта 2017 года с наступлением благоприятных погодных условий в Бишкеке будут продолжены работы по реконструкции дорог за счет гранта КНР. Об этом стало известно во время совещания в Бишкекглавархитектуре по вопросу подготовки к реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети" (I фаза).
Согласно постановлению столичной мэрии, предусмотрена реконструкция 49 дорог города Бишкек протяженностью 95 км, в том числе и дорог, расположенных в жилых массивах Бишкека.
В настоящее время все работы приостановлены в связи с погодными условиями.
В совещании приняли участие представители МП "Бишкекглавархитектура", Управления капитального строительства, Общественно-государственного управления капитального строительства, Управления патрульной милиции, главы районных администраций.
Список ремонтируемых дорог:
- ул. Л. Толстого (участок от ул. Шабдан Баатыра до ул. Ауэзова;
- ул. Оберон (от ул. Анкара до ул. Л. Толстого);
- ул. Достоевского (участок от ул. Горького до ул. Л. Толстого);
- ул. Достоевского (участок от ул. Ахунбаева до ул. Анкара);
- ул. Кольбаева (участок ул. Лермонтова до ул. Ауэзова);
- ул. Лермонтова (участок от пр. Ж. Жолу до пр. Чуй);
- ул. Фрунзе (участок от ул. Осмонкула до ул. Лермонтова);
- ул. Мамбетова (участок от ул. Т. Айтматова до ул. Шабдан Баатыра);
- ул. Токтогула (участок от ул. Гоголя до ул. Т. Айтматова);
- ул. Суюмбаева (участок от ул. Московской до ул. Л. Толстого);
- ул. Т. Айтматова (участок от ул. Туголбай-Ата до пр. Ж.-Жолу);
- ул. Осмонкула (участок от пр. Жибек-Жолу до ул. Курманжан Датки);
- ул. Элебесова (от таможенного терминала до северной объездной);
- ул. Профессора Зимы (участок от школы № 81 до ул. Бухарской);
- ул. Саадаева (участок от ул. Т. Молдо до ул. Орозбекова);
- ул. Орозбекова (участок от пр. Жибек-Жолу до ул. Саадаева);
- ул. Т. Молдо (участок от пр. Жибек-Жолу до ул. Саадаева);
- ул. Щербакова (участок от ул. Махатмы Ганди до ул. Бакинской);
- ул. Баялинова (Ленинградская) (участок от ул. Махатмы Ганди до ул. Бакинской);
- ул. Новая (участок от ул. Пригородной, 2 до ул. Новой) и улица Суеркулова (участок от ул. Боталиева до ул.Новой);
- ул. Профсоюзная (участок от ул. Фучика до ул. Кустанайской);
- ул. Кустанайская (участок от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзной);
- ул. Садыгалиева (участок от пр. Дэн Сяопина до ул. Профсоюзной);
- ул. Салтанат (от ул. Кайназарова до ул. П. Лумумбы);
- ул. Мурманская (участок от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова);
- ул. Гагарина (от ул. Тагай Бий до ул. Айбийке);
- ул. Лущихина (участок от ул. Т.Фрунзе до ул. Алыкулова);
- ул. Л. Толстого (участок от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова)
- ул. Джамгырчинова (участок от ул. Интергельпо до ул. Садыгалиева)
- ул. К. Акиева (участок от ул. Боконбаева до пр. Ж. Жолу)
- ул. Рыскулова (участок от бул. М. Гвардии до ул. Турусбекова)
- ул. Турусбекова (участок от ул. Чуйкова до пр. Ж. Жолу)
- ул. Тыныстанова (участок от ул. Линейной до пр. Ж. Жолу)
- ул. Токтоналиева (участок от ул. Масалиева до ул. Кулатова)
- ул. Медерова (участок от ул. Панфилова до ул. Токтоналиева)
- ул. Малдыбаева (участок от ул. Ахунбаева до пр. Мира)
- ул. Малдыбаева (участок от ул. Ахунбаева до ул. Масалиева западная сторона от р. Ала-Арча)
- ул. Тыналиева (участок от ул. Ахунбаева до ул. Жайыл Баатыра)
- ул. Репина (от Южной магистрали до ул. Куюкова)
- ул. Ахунбаева (от ул. Д. Садырбаева до ул. Тагай-Бий)
- ул. Алыкулова (от ул. Муромской (ТЭЦ-2) до ул. М.Омуракунова)
- ул. Куюкова (участок от ул. Д. Садырбаева до ул. Муромской)
- ул. Шералиева (от Южной магистрали до ул.№18)
- ул. Иманалиева (от Южной магистрали до ул. Абдрахманова)
- ул. Абдрахманова (участок от пр. Мира до ул. Чортекова)
- ул. Орто-Кочо (участок от ул. Д. Садырбаева до ул. Ветеринарной).
- Подъездная дорога к юго-восточному жилому району (со строительством моста):
- ул. Каралаева (участок от ул. Куттубаева до Токомбаева).
- Въезд в ж/м Мурас-Ордо (участок от с. Озерного до пр. Мурас-Ордо) и центральная дорога.