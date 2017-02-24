Сегодня: ОБОН и Шыкмаматов, митинги за Самакова, едут Путин и Медведев

Шыкматов явился на допрос в ГКНБ. Пока атамекеновцу задавали неудобные вопросы, у здания спецслужб проходил митинг в поддержку депутата. Выступили граждане, которые приветствовали то, что парламентарий в 2011 году продал через тендер машину своей супруги в полтора раза выше рыночной стоимости.

Наверное, все без исключения собравшиеся хотят так же продать свои подержанные авто государству. Да что там скрывать, воспользоваться такой возможностью хотели бы, наверное, все желающие избавиться от "лохмутов".

Но, видимо, не всем дано такое право. Те, кого можно нанять на бирже труда за 500 сомов, в государственных торгах по приобретению машин аудиторам точно никогда принимать участия не будут. Это только Шыкмаматов может сплавить государству подержанное авто супруги, а потом еще и собрать митинг в свою поддержку. Он не коррупционер для тех, кому заплатил за участие в пикете.

Попиариться на этой акции не упустили возможности представили НПО и прочие спонсируемые Западом политические деятели. Они выдвинули требование прекратить политические репрессии.

Путин и Медведев едут в Кыргызстан. Прибытие президента России в Бишкек ожидается 28 февраля. Он совершает Центральноазиатское турне, посвященное 25-летию установления дипломатических отношений с братскими республиками.

В то же время прозападные политики и подручный им сегмент СМИ полагают, что Владимир Путин познакомится в Бишкеке с преемником Алмазбека Атамбаева.

Видимо, именно в связи с этим 7 марта в столицу Кыргызстана прибудет еще и премьер-министр России Дмитрий Медведев. И хотя официально он прибывает для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС, ему, видимо, предстоит утвердить кандидата в президенты Кыргызстана.

Приезда глав других государств, в частности Дональда Трампа, в обозримой перспективе не ожидается

За Самакова митингуют в Нарыне. Жители самого отдаленного региона собрались сегодня у здания областной администрации. Они, будучи в Нарыне, почему-то уверены в том, что Карганбек Самаков не причастен к трансформации земель в Чуйской области. Видимо, эти граждане располагают некими сведениями, недоступными органам правосудия.

Кстати, помитинговать в пользу Игоря Чудинова в Бишкеке никто не вышел. Он тоже фигурант этого уголовного дела и проходит как приближенный к семье Бакиевых. Однако это не помешало ему стать депутатом от партии "Бир Бол". Но как избранный парламентарий Чудинов "ниже травы, тише воды". Вообще, непонятно, для чего он шел в депутаты, если по статье "Коррупция" теперь нет срока давности.

49 дорог отремонтируют в Бишкеке на китайский грант. Укладка нового асфальта, как сообщили в столичной мэрии, начнется как только позволят погодные условия. Покрытие будет заменено на самых разбитых улицах, асфальт на них будет уложен заново.

Радует горожан то, что несколько улиц будут проложены практически с нуля и станут дополнительными транспортными артериями, которые разгрузят транспортные потоки в столице. В частности, предусмотрено продолжение улицы Льва Толстого от Шабдан Баатыра до Ауэзова вдоль полотна железной дороги. Транспортные развязки появятся и в западной части Бишкека.

Бензовоз смял легковушку. На 126-м километре дороги Ош - Баткен грузовик Howo столкнулся с малолитражкой Daewoo Tiko. Мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте. Водитель и два пассажира бензовоза госпитализированы с легкими травмами. В результате столкновения была повреждена опрокинувшаяся цистерна, разлилось находившееся в ней дизельное топливо.

Предпринимаются меры для того, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде. Представители правоохранительных органов приступили к расследованию дорожно-транспортного происшествия. Им предстоит определить степень вины участников столкновения и установить виновника аварии.

Погода испортится, но заморозков не ожидается.В субботу будет тепло и солнечно, но в воскресение ночью и утром велика вероятность осадков. Несмотря на это, температура воздуха в столице в дневные часы будет достигать +10 градусов, ночью возможны небольшие заморозки.

В горах сохраняется высокая вероятность схода лавин. Штормовое предупреждение действует на всей территории республики. От дальних поездок лучше воздержаться. Будьте внимательны.