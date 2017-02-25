Иммиграционная служба задержала Мохаммеда Али-младшего в аэропорту Флориды

263  0
www

Сотрудники иммиграционной службы на несколько часов задержали сына легендарного боксера Мохаммеда Али в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, пишет =http://www.interfax.ru/world/551285Интерфакс со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что Мохаммед Али-младший вместе с матерью прилетел с Ямайки. После приземления их задержали для беседы, во время которой, в частности, интересовались, являются ли они мусульманами. Адвокат Мохаммеда Али также рассказал, что его клиента спрашивали о его происхождении и месте рождения.

"Для семьи Али совершенно очевидно, что это напрямую связано с попытками Дональда Трампа выдворить мусульман из Соединенных Штатов", - заявил адвокат Крис Мансини.

Мохаммед Али-младший - мусульманин, он родился в Филадельфии и имеет американский паспорт, отмечает The Hill.

URL: http://www.vb.kg/355902
Теги:
США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  