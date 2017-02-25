В Оше суд по делу Алтынай Жайнаковой перенесли из-за отсутствия свидетелей

В Оше началось судебное разбирательство по делу певицы Алтынай Жайнаковой (в жизни Нематилла кызы Алтынай), ударившей каблуком сотрудника патрульной милиции.

Заседание перенесли из-за отсутствия свидетелей.

Как уточнили в УПМ ГУВД Ош, на следующем процессе потерпевший будет просить изменения меры пресечения виновнице.

Напомним, в январе патрульная милиция остановила авто, в которой находилась певица Алтынай Жайнакова. Не подчинившись требованиям сотрудников милиции, девушка ударила каблуком одного из стражей порядка и рассекла ему бровь.