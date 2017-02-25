В Оше суд по делу Алтынай Жайнаковой перенесли из-за отсутствия свидетелей

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Аида Джумашева

В Оше началось судебное разбирательство по делу певицы Алтынай Жайнаковой (в жизни Нематилла кызы Алтынай), ударившей каблуком сотрудника патрульной милиции.

Заседание перенесли из-за отсутствия свидетелей.

Как уточнили в УПМ ГУВД Ош, на следующем процессе потерпевший будет просить изменения меры пресечения виновнице. 

Напомним, в январе патрульная милиция остановила авто, в которой находилась певица Алтынай Жайнакова.  Не подчинившись требованиям сотрудников милиции, девушка ударила каблуком одного из стражей порядка и рассекла ему бровь.

URL: http://www.vb.kg/355913
Теги:
Ош, суд
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