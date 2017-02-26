Махинации Текебаева: брошена тень на апрельскую революцию

"Глас вопиющего" услышан - так можно назвать ситуацию, которая разворачивается вокруг лидера партии "Ата"Мекен" Омурбека Текебаева. А "вопиющим в пустыне" до этого был Омурбек Абдрахманов.

Экс-депутат, атамекеновец Омурбек Абдрахманов в интервью газете "Алиби" 13 ноября 2012 года заявил, что после Апрельских событий Омурбек Текебаев провел переговоры по вопросу передачи компании "Мегаком" российской компании "Мегафон".

По словам Абдрахманова, Текебаев получил от одной компании 1 миллион долларов, пообещав: "Первоначально передадим "Мегаком" государству, а затем – вам".

"Мы встретились с представителями "Мегафона" в текебаевском кабинете. После, в кафе "Мажор" Д. Чотонов попросил прощения: "Омурбек байке, простите. Я высказался несколько неправильно. Да, мы получили 1 млн долларов. Израсходовали на нужды партии", - сказал он на глазах нынешнего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова.

"Может, сегодня Текебаев, занимая высокопоставленную должность, и выиграет в суде, но ему никогда не победить на суде Бога, Правды и Народа", - говорил тогда Абдрахманов. Но его заявление так и осталось без ответа, напротив, Абдрахманов был вынужден выплачивать за моральный ущерб Текебаеву.

У Абдрахманова не было доказательств, а главное - второй стороны сделки – представителей российской компании. Логически, российские бизнесмены должны были предъявить претензии Текебаеву, так как он не выполнил обещания. Но они молчали и это наталкивало на мысль, что Абдрахманов говорит неправду.

Однако все изменилось 25 февраля этого года. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева. Лидер фракции "Ата Мекен" обвиняется в коррупции и мошенничестве.

С письменным заявлением о привлечении к ответственности Омурбека Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний России Леонид Маевский.

Он рассказал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства КР, получил от него $1 миллион, взяв на себя обязательства по созданию для россиянина преференций, допуску к управлению ЗАО "Альфа Телеком". Текебаев обещал в последующем продать Маевскому акции сотовой компании за "откат".

"Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте", - информирует ГП КР.

В интернет- пространстве распространяются видео с интервью участников той сделки Текебаева, которая сейчас может стать самым большим скандалом в жизни лидера "Ата Мекен".

Если исходить из видео, Текебаева с Маевским свел Алексей Модин. Он работал в крупной инвестиционной компании "Альфа групп", возглавял Управление по работе телекомуникационными активами, в частности Московского Управления "Билайна". В 2006 году приехал в Кыргызстан. Был генеральным директором "Скай мобайла", который работал под брендом "Бител". В 2008 году стал Генеральным директором в компании "Нур-Телеком", работающий под брендом "О".

По словам Модина, после апрельских событий 2010 года, после революции в КР, было заведено на всех сотовых операторов дело по 60 тыйынам - это плата за соединение, которая была введена Максимом Бакиевым. Она стала одной из причин резкого всплеска недовольства народа в 2010 году.

После революции 2010 года Генпрокуратура обвинила сотовых операторов в сговоре и возбудила уголовное дело. В это время Модин знакомится с Талантом Маматкеримовым, который предложил помощь и решить вопрос с уголовным делом против Модина. И вывел на Дуйшона Чотонова, который является близким соратником Омурбека Текебаева.

Лидер "Ата Мекена" все-таки помог Модину и его перестали вызывать на допросы в Генеральную прокуратуру. Через некоторое время Талант вновь обращается к Модину с просьбой рассмотреть возможности или найти инвесторов на покупку акций в компании ЗАО "Альфа-Телеком", работающей под торговой маркой "Мегаком".

И тут Модин выводит атамекеновцев на российского бизнесмена Леонида Маевского, он как раз был связан с телекоммуникационным бизнесом.

"Я озвучил данное предложение Маевскому. На что он мне, конечно, ответа сразу не дал. Прошло там какое-то время и Маевский мне позвонил и говорит: "Алексей, постарайся организовать встречу с представителями временного правительства по вопросу приобретения акций ЗАО Альфа-Телеком". Ну я связался с Маматкеримовым Талантом, соответственно сказал ему, что Маевский в принципе заинтересован, но необходимо встреча именно непосредственно с членами временного правительства", - рассказывает Модин.

Маматкеримов сразу же дал согласие на организацию встречи с Маевского с Текебаевым.

"Первое его знакомство с Омурбеком Текебаевым состоялось в мае 2010 года, встреча была в его служебном кабинете в доме Правительства на старой площади. На встрече присутствовал сам Текебаев Омурбек Чиркешович - депутат парламента КР, член временного правительства, Маевский Леонид Станиславович-Российский бизнесмен, я - Модин Алексей Николаевич, Талант Маматкеримов и Чотонов Дуйшон. Маевский на этой встрече озвучил свои возможности, то есть, он сказал, что он на рынке телекоммуникаций давно, что у него есть и финансовые, и юридические возможности осуществить покупку доли в сотовом операторе "Мегаком". Судя по лицам Маевского и Текебаева встреча прошла на хорошей ноте. Им это очень понравилось", говорит Модин.

По его словам, позже вечером этого дня, Маевский рассказал Модину, что Текебаев просит 1 млн долларов США за внешнее управление компанией с целью проведения технического и финансового аудита, ему нужно отдать наличными. Если это условие не будет выполнено в ближайщее время, то дальнейщей встречи и дальнейшего обсуждения по данному вопросу нет необходимости.

"Вторая встреча с Текебаевым произошла где-то в июле месяце. Маевский прилетел утром, также остановился в гостинице "Хаятт". В "Хаятте" по прилету он мне передал триста тысяч долларов, сказал, что это как бы та сумма в рамках одного миллиона долларов, который как бы потребовал Текебаев за внешнее управлением компанией "Мегаком". Я эти деньги забрал, он сказал, что "ты там пока от Текебаева не позвонят, деньги оставь у себя". Вот что я и сделал. Где-то через две недели мне звонит Талант Маматкеримов и просит соответственно встретиться и передать ему 300 000 долларов, которые Маевский мне оставил ранее. Вот я встречаюсь с ним в офисе торгового центра "Вефа" на улице Советской - Горького на 6 этаже, передаю ему деньги. В кабинете он был один, вот я ему отдаю деньги и понимаю, что впоследствии они будут переданы Текебаеву Омурбеку Чиркешовичу",- рассказывает Модин.

Дальше происходит непонятное. Маевский звонит Модину часто и недоумевает, почему он до сих пор не получил статус внешнего управляющего в компании Мегаком. Маевский недоумевает и прилетает в третий раз встречается с Текебаевым.

Текебаев успокаивает Маевского, просит подождать и убеждает, что вопрос будет решен положительно.

Но дальше ситуация не меняется, Маевский прилетает в очередной раз, пытается встретиться с Текебаевым, но тот уже не имеет никакого желания говорить о чем–то с Маевским.

В конце концов Маевский встречается с Текебаевым. "После этой встречи Маевский приехал возбужденный, очень недовольный результатом встречи и на следующий день он покинул страну. И все, т.е. это его последний визит был где-то в декабре 2010 года и больше он в страну уже приезжал, деньги возвращены не были в размере миллион долларов, хотя Маевский все условия выполнил. Он передал ранее, я забыл уточнить, семьсот тысяч долларов, уже там непосредственно представителям Текебаева, т.е., он все свои условия выполнил и миллион он полностью наличными отдал людям Текебаева, но, к сожалению, ничего не было выполнено",- рассказал Модин.

А вот, что рассказывает Маевский. Он подтверждает слова Модина. Но более подробно говорит о некоторых деталях сделки.

"Разговор в Доме правительства продлился порядка полутора часов, после этого мы с ним расстались. И он предложил встретиться после рабочего дня, и продолжить обсуждение. Я согласился. Я в тот момент жил в гостинице "Хаят". После рабочего дня, не поздно, часов в 7, в начале 8-го ко мне приехал Текебаев вместе с Дуйшоном. Мы сидели в лобби ресторана гостиницы, и начали обсуждать вопросы покупки акций. На тот момент пакет акций, которые продавался, стоил порядка 330, 320, 350 миллионов долларов. Были разные оценки, но в принципе, где-то цена колебалась в этих пределах. Это зависело от состояния рынка, от состояния экономики, и спроса. И обсуждался вопрос от 320 до 350 миллионов долларов. Я когда с ними обсуждал, сказал: хорошо, но для того, чтобы мне это сделать, мне необходимо сделать следующие вещи. Мне необходимо изучить состояние компании, что она из себя представляет. И для того, чтобы подойти к вопросу покупки этого пакета акций, мне нужно сейчас заказать оценку у "большой тройки" – это "Прайс вотерхаус куперс" или там... "Эрнест Янг" – кто-то из аудиторских компаний, для того чтобы сделать оценку, подготовить сделку. Естественно, что 350 миллионов долларов из своих собственных средств, я на тот момент кредитовать, покупать не мог, как впрочем то и никто не может купить. И я хотел сделать сделку именно через свои активы, и через банки. Для этого нужна была оценка.

Я сказал, что я сейчас буду изучать этот вопрос, и я закажу оценку, и в дальнейшем мы будем разговаривать о покупке. На что у меня Текебаев спросил: Какая цена, сколько вы думаете вам это дело будет стоить? Я сказал:Ну это стандартная ценадля того, чтобы сделать оценку компании, для того, чтобы ее правильно упаковать, назначить оператора банка, которая будет сопровождать эту сделку. Так как сделка большая, обычно всегда берутся проценты от сделки. Я сказал, что я расчитываю вложиться на первоначальном этапе порядка миллиона долларов. На что мне было предложено, что мы можем сделать по-другому. "Вы можете не платить этим операторам, этой "большой тройке" деньги, а можете отдать эти миллион доллларов нам. И мы тогда сделаем очень просто, мы вашу компанию введем у управление Мегакома. Вы будете урпавлять. С одной стороны Вы будете знать какое состояние компании изнутри, что она из себя представляет, какое количество абонентов, какие финансовые потоки у этой компании. И сразу же выстраиваете управленческий персонал, сразу будете выстраивать техническую политику. Как бы, техническую политику копании, и можете войти в управление компании". На что я сказал, что я должен подумать, должен все оценить. Но Текебаев и Дуйшон поднимали вопрос несколько раз в процессе моего разговора, что без миллиона не обойтись. Это как бы мой входной билет на кыргызский рынок, который я должен заплатить лично им. И без этого сделка не может состояться. Я сказал, что я подумаю и уехал в Москву", рассказывает Маевский.

Он постоянно вел переговоры с Чотоновым. Соратник Текебаева говорил, что могут появиться другие клиенты и торопил Маевского. Потом в первых числах июля 2010 года Текебаев прилетает в Москву, его встретил Маевский

"Когда мы ехали в центр Москвы, Текебаев достаточно подробно мне рассказывал о своих сильных позициях в Кыргызстане, что скоро он будет президентом республики или премьер-министром, в зависимости от того, какая форма правления в этот момент будет. Больше всего Текебаев говорил, что он приехал в Россию для того, чтобы установить контакты с администрацией президента. Потому что они в нем видят будущего главу республики, что партия Ата Мекен – это старейшая партия, он ее лидер. И значит, он готов возглавить республику, и других альтернатив ему нет. Мы с ним доехали до старой площади",- рассказывает Маевский.

На следующий день лидер "Ата Мекена" встретился с российским бизнесменом. Текебаев говорил Маевскому, что как будущему президенту страны, ему интересны инвестиции и все время возвращался к вопросу о миллионе долларов.

"Я сказал, что стоимость компании Мегаком колеблется палитрой пакета, который продавался от 300-350 миллионов долларов. И в принципе, мы готовы разговаривать где-то в этом ценовом коридоре. Готовы сделать предложения. Но для уточнения нам, естественно, необходимо войти в компанию. На что он сказал, что условия остаются прежние. Я должен заплатить за эти условия лично ему миллион долларов.В принципе, я дал согласие. Я в конце июля, буквально через 2 недели прилетел в Кыргызстан, в Бишкек. Опять же жил в гостинице "Хаятт". Отдал 300 тысяч долларов. Это был как бы, первый взнос",- продолжает Маевский.

А Текебаев убеждал бизнесмена в том, что он готовит документы. Маевский довольный улетел в Москву: "Так как, мы договорились о том, что я дам миллион долларов, меня торопили со второй суммой - 700 тысяч долларов. Я готов был выполнить, все эти условия. Ко мне от Текебаева приехал человек, которому надлежащим образом, при свидетелях, были пересчитаны эти деньги и переданы. И этого человека проводили в аэропорт. И он благополучно улетел в Кыргызстан, чтобы передать эти 700 тысяча долларов, для того, чтобы были выполнены все условия с нашей стороны, и был запущен процесс прихода нас в управление Мегакомом. Я позвонил и Текебаев подтвердил, что деньги получены в полном объеме",- продолжает Маевский в видеоинтервью.

Но что-то пошло не так и Текебаев начал тянуть с выполнением условий сделки. И снова Маевский прилетает в Бишкек.

"Я встретился с Текебаевым и Дуйшоном. С Дуйшоном, естественно, так в некотором недоумении, "мною условия выполнены, конец августа. Вы обещали все сделать. Почему условия не выполняются?" Для меня это было удивительно, и была загадка. На что мне ответили: Мы хотели тебя еще раз увидеть, у нас все готово, там не все так просто. Говорили, что они люди слова, все это выполнится. И хотели обсудить еще один вопрос.

– Какой вопрос вы хотели со мной обсудить?

– Вот, при продаже мы бы хотели получить с суммы, которая будет заплачена от 10 до 15%, также, как мы получили миллион.

- В смысле? Расшифруйте.

-Ну вот, если там цена будет 300 миллионов, мы бы хотели получить 10 %, если если цена будет 350 – мы бы хотели получить 15 миллионов долларов.

- Ну вы, поймите правильно, это абсолютно неприемлемо. Почему? Потому что сделка должна пройти прозрачно, абсолютно понятно. Ее будут сопровождать не только там налоговые органы, не только правоохранительные органы, будут прежде всего смотреть банки, будут смотреть СМИ, и как я оправдаю, куда делись 30-45 миллионов долларов.

И как вы предполагаете, они эти деньги хотели получить наличными. Ни на счет, ни куда, а именно наличными, чтобы там никаких следов не осталась. Я категорически сказал "нет", и я такие деньги платить не могу и не буду. Единственное, что я согласился, ну не хотел с ними порывать отношения, сказав "нет". Единственное, что я согласился - сказал, что если вы будете оказывать в вопросе юридического характера, и если будут какие-либо там консультации или другие, я могу платить консультационные услуги в рамках договора, в рамках сделки. Я могу платить какие-либо бонусы за помощь, но это речь не идет ни о десятках миллионов долларов, то, что вы хотите. Но идет о деньгах, но однозначно не таких. И я категорически высказал свое несогласие с их политикой, с их позицией",- вспоминает Маевский момент своего прозрения, когда начал понимать, что его просто кинули.

Он был возмущен тем, что Текебаев вводит новые условия выполнения сделки. Это было против правил. Текебаев, поняв, что Маевский может взорваться, успокаивает его, мол, "езжайте, все будет нормально. Мы вам сделаем подарок к 6 сентября, к вашему юбилею, и вы будете управлять компанией. Можете там думать о консолидации своего бизнеса".

Но Маевский так и не дожался.

"И я понял, что здесь уже дело пахнет мошенничеством. И те люди, которые занимают высокие государственные должности, сидят в ваших кабинетах министерских, с красивыми золотыми табличками, которые вы видите по телевизору, у меня сложилось мнение, что это получается, обыкновенные мошенники. Это мнение у меня начало складываться после того, как они завели разговор, после получения миллиона долларов наличными. Возникло, когда они начали разговор, что "мы еще и хотим со сделки получить 10 или там 15 процентов". Это уже ни в какие ворота не шло. И я принял для себя решение, прекратить общение с этими людьми.

Я прилетел в Бишкек 28 го или 29 сентября, это надо по паспорту посмотреть, встретился с Текебаевым, встретился с Дуйшоном, причем каким образом? Я настаивал на этой встрече, я сказал: "Поймите правильно. Либо вы отдаете мне деньги, либо выполняете условия, либо мы идем разговаривать в правоохранительные органы". Я был настроен достаточно решительно и хотел всю эту историю каким-то образом заканчивать. Они приехали в ресторан, сняли конференц-зал, приехал Текебаев очень нервный, потому что все вели себя очень нервно. Было условие оставить все телефоны в соседней комнате в соседнем зале. Причем, Дуйшон проверял, включены ли "глушилки". Они боялись, что наш телефонный разговор будет записан. Естественно, там Текебаев несколько раз спрашивал: "Нормально работает безопасность? "Глушилки" включены или нет?".

Что я сказал? "Верните миллион. Срок возвращения сейчас немедленно вернуть. Иначе, я иду в правоохранительные органы и начинаю против вас уголовное дело. Это обыкновенное мошенничество и вы являетесь мошенниками".

Я откровенно назвал Текебаева мошенником. В тот раз - первый раз. Ну, реакцию я не буду передавать, как он клялся, божился, что он много лет в политике, что его слово стоит чего-то, что ему верит народ, за ним идет народ. Я сказал, что народ может идти за вами, но деньги верните, потом будем разговаривать обо всем остальном. В этот момент мне понравилось, какую позицию занял Дуйшон. Он начал выступать на моей стороне, я не думаю, что это был какой-то розыгрыш. Потому что там были некие частности, когда он начал говорить Текебаеву, что деньги нужно вернуть, что у тебя лежит 600 тысяч, давай их отдадим. Оставшиеся 400 мы ему отвезем в ближайшее время, когда получим. Я даже не помню, из каких источников они должны были получить. На что Текебаев сказал, что те 600 тысяч для того, чтобы выполнить другие обязательства. Это меня взорвало. Я сказал: "Ты перед другими собираешься выполнить обязательства моими деньгами? Передо мной ты взял деньги и не выполнил обязательства. Потому что есть более серьезные люди, перед которыми ты не можешь выполнить обязательства".

Я понял, что обязательств у него было взято перед всеми выше крыши. Я так понял, что передо мной сидит и политический, и финансовый банкрот, который не может выполнять вообще никакие обязательства, ни человеческие, ни финансовые", -рассказывает Маевский.

Он вынужден был ждать, но Текебаев перестал звонить. Чотонов что-то еще пытался сделать. Но это скорее похоже было на обычную разводку мошенников.

В конце концов, Маевский, устав от всей этой сомнительной суеты соратников Текебаева, прилетает снова в Бишкек. Тут лучше дать слово самому Маевскому:

"Я собрался и 21 декабря 2010 года прилетел в Кыргызстан. Я прилетел, позвонил в приемную Текебаева и предупредил, что если он меня сейчас не примет, то я иду в Комитет Национальной Безопасности, не знаю, как у вас аналог называется, у нас называется ФСБ, КГБ, аналог вашей организации, и пишу заявление в милицию о мошенничестве. Мне назвали адрес, это был адрес другой, не тот Дом правительства, где я раньше встречался. Я со своим помощником сел в машину, приехал к Текебаеву, зашел к нему в кабинет. Дуйшона уже не было. Он или собрался уехать послом куда-то или уже уехал послом в Южную Корею что-ли, я не помню. Я встречался именно с Текебаевым. Меня встретил человек на входе, сразу провели к нему в кабинет. Причем не через приемную, мы прошли транзитом в кабинет. В кабинете у него сидел один человек, с которым, как я понял, у него был тяжелый разговор. Потому что он ему что-то обещал и не выполнил, и тот достаточно резко себя вел по отношению к нему. Я ему нужен был для того, чтобы закончить один неприятный разговор и прерваться. Потому что там решался какой-то посольский вопрос.

Он закончил разговор через 5-7 минут. Когда мы остались с Текебаевым тет-а-тет: "Ну, что? Деньги будем возвращать или нет?". И человек, которого я видел полгода, с мая по декабрь месяц, на моих глазах произошло его коренное изменение. Человек поменял свое лицо. Тот был интеллигент, с плавными движениями, с хорошо поставленной речью, с хорошим тембром голоса. А здесь передо мной сидел человек и на полубандитском языке начал мне объяснять, кто правит страной. Что он хозяин страны, что, несмотря на то, что не возглавляет республику, у него здесь родственники, он здесь родился. И что они служат в КГБ-ФСБ, что сейчас он поднимет трубку и меня увезут в наручниках из его кабинета и потом все посольство Российской Федерации будет меня выковыривать из-за стен камеры. Это раз. Еще было сказано, что он меня предупреждает, чтобы меня здесь не было, что он хозяин этой страны, и чтобы о деньгах я не вспоминал, что если я еще раз здесь появлюсь, то обратно могу не вернуться. А если вернусь, то на российской таможне в моем багаже обнаружат наркотики и меня уже будут судить за контрабанду наркотиков по российским законам и в Российской Федерации. Что он все это дело может сделать, что все это в его власти.

Он вел себя крайне нагло, крайне вызывающе, чувствовал себя вольготно, развязано, разговаривал на таком полусленге, чувствовал свою уверенность, потому что когда я транзитом проходил через приемную, меня попросили оставить телефон. Видимо, он понимал, что его никто не запишет, и свидетелей этого разговора не было и не будет и прочее. Фактически, он раскрыл свое лицо, и мне было объяснено, что про свой миллион долларов я могу забыть, и что я предупрежден о том, что я здесь появляться не буду.

Я не хочу подробно вдаваться во все эти грязные подробности, но факт остается фактом. То есть, по отношению ко мне и моей компании совершен факт мошенничества, и это мошенничество совершило государственное лицо при исполнении своих служебных обязанностей, причем совершил не один, а в группе, вместе с Дуйшоном и другими лицами, которые в этом были завязаны. Я, естественно, уехал в Москву, с осадком. Эту историю я часто вспоминаю. Да, действительно. Как это пишется в прессе, что он является лидером всего, но может быть он где-то лидер и прочее, я этого человека знаю с другой стороны. Я его знаю, как мошенника, как мерзавца, который не держит свое слово ни коем образом".

Это очень серьезные обвинения и Генеральная прокуратура должна была возбудить уголовное дело. Текебаев, естественно, все будет отрицать, поднимать бучу и своих сторонников. Только те, кто его поддерживают, должны быть больше заинтересованы в правде, в следствии. Обвинения, которые выдвинул Маевский, бросают тень на всю Апрельскую революцию. И у народа возникнет вопрос, за что погибли десятки кыргызстанцев 7 апреля 2010 года. Точно не за то, чтобы их подвиг стал причиной обогащения группы политических авантюристов.