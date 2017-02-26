Какчекеев: Экстренное заседание ЖК созывается для отмазки Текебаева

Экстренное заседание парламента созывается для отмазки лидера "Ата Мекен", заявил политолог Токтогул Какчекеев относительно призыва правозащитников собрать экстренное заседание парламента в связи с арестом лидера оппозиционной фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, его сторонников и журналиста..

По его словам, в этом нет ничего сверхъестественного, ведь арестовали отца кыргызской конституции, старейшего депутата парламента и человека, который в последнее время объединил вокруг себя разные группы людей.

"Они делают это с одной целью - создать комиссию для отмазки Текебаева. Но стоит помнить, что многие партии в парламенте построены по региональному принципу, представляют бизнес и в них немало людей, кто разбогател не всегда соблюдая законы. Поэтому они рассчитывают на них", - считает политолог.

По его мнению, сторонники лидера "Ата Мекен" будут и дальше угрожать массовым недовольствами электората Текебаева с намеком на неповиновение и беспорядки.