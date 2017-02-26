В Бишкеке митинговали в поддержку Текебаева

Сегодня, 26 февраля, возле здания ГКНБ собираются сторонники задержанного лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

В настоящий момент на бульваре Дзержинского присутствуют порядка 30 сторонников депутата. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ

Известно, что сегодня утром на территории аэропорта Манас-2 и на посту "Сосновка" были задержаны сторонники партии "Ата Мекен". Об этом сообщает молодежное крыло политического объединения.

Задержанные в аэропорту были доставлены в Сокулукский РОВД Чуйской области.

13.05. У здания ГКНБ собралось больше 100 человек

"Он не виновен, его забрали без объяснений, увели через чёрный ход. Никаких разъяснений. Как только самолёт приземлился его задержали. Три дня назад мой муж вместе с Исой Омуркуловым уехал за границу. Мы знали в Вене, что возбудили уголовное дело. Он не знал, что его задержат и был уверен на 100%, что его не задержат. Я отнесла ему лекарства. Он пьёт их, поскольку есть проблемы со здоровьем. Он ничего не сказал, когда я его увидела после задержания", - говорит супруга Текебаева Айгуль.

13.49 Митингующих порядка 200 человек. Люди кричат: "Свободу Текебаеву".

14.05. Возле здания ГКНБ собралось порядка 300 человек

14.09 По бульвару Дзержинского хотел проехать автомобиль. Митингующие не пропустили его, заставили развернуться и назвали водителя провокатором.

Участники акции протеста просят милиционеров не допускать провокаций.

15.52 На месте порядка 500 человек. Организаторы митинга просят участников не устраивать провокации и не распивать спиртные напитки.

16.40 Митингующие требуют, чтобы кандидаты в президенты Темир Сариев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев пришли на митинг к зданию ГКНБ. Они хотят, чтобы те публично прокомментировали задержание Омурбека Текебаева.

В свою очередь Адиль Турдукулов требует освободить и всех остальных задержанных .

16.44 Между оператором КТРК и митингующими произошла перепалка. Протестующие заявляют, что телеканал подает однобокую информацию и очерняет Текебаева.

16.51 Количество митингующих увеличилось, сейчас на акции протеста находится порядка 700 человек. Они попытались прорваться через кордон милиции в здание ГКНБ. Между протестующими и милицией чуть не произошла потасовка.

На митинге находится экс-омбудсмен Турсунбек Акун. Он призывает к спокойствию и просит не нарушать порядок.

Митингующие требуют, чтобы к ним вышли Илим Карыпбеков и Абдиль Сегизбаев.

17.10 К митингу присоединились новые люди. Сейчас около здания ГКНБ насчитывается около тысячи человек.

17.42 Митингующие вновь пытались прорваться в здание ГКНБ. Сотрудники правоохранительных органов потребовали очистить проезжую часть бульвара Дзержинского, на что протестующие стали вести себя агрессивно. Но милиция силой отодвинула их с проезжей части.

19.11 Активисты заявляют, что продолжат акцию протеста завтра у Белого дома.

20.19 Митингующие требуют отставки президента Алмазбека Атамбаева и главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

20.42 Митингующие расходятся. Официально митинг на сегодня завершен.