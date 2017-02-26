ГКНБ: Текебаев водворен в ИВС на 48 часов

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Аида Джумашева

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев водворен в СИЗО ГКНБ на 48 часов. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В госкомитете подтвердили, что Текебаева задержали по прилету из Стамбула.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса.

Расследование дела в тот же день поручено следственному управлению ГКНБ .

"26 февраля в международном аэропорту "Манас" по прилету из города Стамбул Текебаев был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений и доставлен в здание ГКНБ, для проведения следственных действий. В настоящее время Текебаев содержится в ИВС СИЗО ГКНБ КР на 48 часов", - сообщили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/355929
Теги:
ГКНБ, ИВС, Омурбек Текебаев
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Самат Сеитов
26.02.2017, 11:19
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«Факты, собранные в уголовном деле против лидера фракции «Ата Мекен» доказывают его вину», - заявила «Азаттыку» депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.По ее мнению, информация о причастности Текебаева к коррупции озвучивалась и ранее. А последние свидетельства только подтверждают эти данные. Карамушкина добавила, что Текебаев должен доказать свою невиновность в суде.По данным Генеральной прокуратуры, в ГКНБ КР с письменным заявлением о привлечении к ответственности Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний России Леонид Маевский.В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного Правительства КР, получил от него один миллион долларов, взяв на себя обязательства по созданию для Маевского преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства.Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался.Маевский, кроме того, рассказал, что в 2010 году неоднократно встречался с Омурбеком Текебаевым и его сопартийцем Дуйшенкулом Чотоновым и передал им один миллион долларов.

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Инна Хван
26.02.2017, 11:21
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многие думали, что Текебаев монстр и никто не сможет задержать его, доказать вину, но как мы видим справедливость восторжествовала, мародер будет наказан. Силовики молодцы!

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Айбек Бактыбеков
26.02.2017, 11:22
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Правильно давно надо было этого одилзного и наглого преступника прикрывающегося политикой сажать! Почему сажают за кражу курицы, а люди которые вместе с сепаратистами Кадыржаном Батыровым выступали против Кыргызов в Оше, те которые связаны с махинациями в Мегакоме где крутятся по пол миллиарда долларов, ходят на свободе и строят из себя святых?! Если вина есть-то место вора в тюрьме!

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Даке Маматкасым
26.02.2017, 11:39
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допрыгался мародер.

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Jyldyz Beshebaeva
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Ну наконец-то его посадили! 25 лет будоражил народ, везде сеял смуту, интриги, дай Бог, чтобы не скоро его освободили! 

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