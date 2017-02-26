ГКНБ: Текебаев водворен в ИВС на 48 часов

«Факты, собранные в уголовном деле против лидера фракции «Ата Мекен» доказывают его вину», - заявила «Азаттыку» депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.По ее мнению, информация о причастности Текебаева к коррупции озвучивалась и ранее. А последние свидетельства только подтверждают эти данные. Карамушкина добавила, что Текебаев должен доказать свою невиновность в суде.По данным Генеральной прокуратуры, в ГКНБ КР с письменным заявлением о привлечении к ответственности Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний России Леонид Маевский.В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного Правительства КР, получил от него один миллион долларов, взяв на себя обязательства по созданию для Маевского преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства.Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался.Маевский, кроме того, рассказал, что в 2010 году неоднократно встречался с Омурбеком Текебаевым и его сопартийцем Дуйшенкулом Чотоновым и передал им один миллион долларов.