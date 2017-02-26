ГКНБ: Текебаев водворен в ИВС на 48 часов

Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев водворен в СИЗО ГКНБ на 48 часов. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В госкомитете подтвердили, что Текебаева задержали по прилету из Стамбула.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса.

Расследование дела в тот же день поручено следственному управлению ГКНБ .

"26 февраля в международном аэропорту "Манас" по прилету из города Стамбул Текебаев был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений и доставлен в здание ГКНБ, для проведения следственных действий. В настоящее время Текебаев содержится в ИВС СИЗО ГКНБ КР на 48 часов", - сообщили в ведомстве.