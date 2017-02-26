Бишкек официально попрощался с зимой. В центре столицы сожгли чучело зимы

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Родион Решетов

В столице официально попрощались с зимой. По традиции во время праздника Масленица люди сжигают чучело, символизирующее зиму. В древние времена пепел чучела развеивали на полях, считалось, что после этого обряда урожай будет хорошим.

И сегодня в центре Бишкека горожане и гости столицы проводили зиму. Стоит отметить, что мероприятие проходило ярко и красочно. Народные гуляния включали в себя различные соревнования, песни и выступление народных ансамблей.

Программа рассчитана до трёх часов дня, но как отмечают организаторы, все будет зависеть от погоды.

"Это мероприятие проводится ежегодно на протяжении семи лет. Уже несколько лет мы провожаем Масленицу возле здания Министерства культуры. По нашим подсчетам здесь сейчас находиться около трёх тысяч человек. В целом эта программа направлена на дружбу между народами",- сказала Светлана Синельникова, организатор мероприятия.

И конечно, самое кульминационное действие - это само сожжение чучела. Двух метровую красавицу из сена и соломы сожгли под овации зрителей.

URL: http://www.vb.kg/355941
Теги:
праздник, Бишкек
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