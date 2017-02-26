Ленонид Маевский. Кто это и что о нем известно?

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Леонид Маевский - российский политический деятель и предприниматель.

Родился 6 сентября 1960 в городе Рубцовск Алтайского края.

В 1982 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище (ТОВВМУ) им. С. О. Макарова (г. Владивосток) по специальности "радиотехническое вооружение подводных лодок".

1993-1996 г.г. - руководитель ТОО "Промтелерадио" Министерства связи республики Казахстан. Возглавлял часть телерадиокомплекса республики, включающего радиопередающие центры, системы ГО, системы экстренного оповещения, предприятия телерадиоспутниковой связи и.т.д.

Участвовал в формировании информационной базы страны и готовил к запуску проект телеканала "Хабар": национального канала страны, вещающего на казахском и русском языках.

1995 г. - переехал работать в Москву. Являлся председателем совета учредителей телекомпании "Детский проект", техническим директором ЗАО "Всемирный русский канал". На момент избрания в Государственную думу работал генеральным директором ОАО "Новые технологии - XXI век".

До марта 1997 г. - первый заместитель генерального директора Общероссийского радио ("Общероссийская радиостанция Радио – 1"). Затем заместитель генерального директора "Русского канала – всемирного русского телевидения".

1998-1999 гг. - был генеральным директором телекоммуникационной компании "Новые технологии. XXI век".

2000-2003 гг. - избран депутатом Государственной думы третьего созыва, вошёл во фракцию КПРФ.

2003 г. - баллотировался на пост губернатора Омской области, на выборах 7 сентября 2003 года набрал 27,9 % голосов, проиграв действующему губернатору Леониду Полежаеву, который получил 55,9 % голосов.

2004-2008 - глава компании LV Finance, работал в телекоммуникационных проектах в России и СНГ. Организовал приобретение и продажу 25,1% акций оператора "МегаФон" холдингу Altimo за 295 млн. долл. В 2011 году этот же пакет был продан структурам г-на Усманова за 5,2 млрд. долл.

Далее занимался телекоммуникационными проектами в России и СНГ. Реализовывал проект спутникового высокоскоростного интернета с привлечением международных операторов спутниковой связи.

Накануне стало известно, что он обратился в ГКНБ с заявлением о фактах коррупции и мошенничества со стороны Омурбека Текебаева. За содействие в приобретении MеgaCom, депутат получил около миллиона долларов. Сенсационные признания и свидетельства преступной деятельности лидера "Ата Мекена".

URL: http://www.vb.kg/355951
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