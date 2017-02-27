ГКНБ: Допрос Текебаева велся в рамках закона

ГКНБ официально сообщает, что распространенная информация секретариатом фракции "Ата Мекен" о том, что "депутата не кормили, а давали только воду", не соответствует действительности.

"Адвокат Чынара Джакупбекова, защищающая интересы Омурбека Текебаева, прибыла в Следственное управление ГКНБ КР в 10.15, после чего с его участием в 10.45 были начаты следственные действия. Допрос длился до 13.30, после чего адвокат со своим подзащитным Текебаевым общались до следующего следственного действия, которое было начато в 16.40 и завершено в 18.30", - говорится в сообщении.

Все следственные мероприятия ГКНБ проводились согласно нормам УПК КР в присутствии адвоката и под постоянным наблюдением врача, подчеркнули в госбезопасности.

В процессе допроса также предоставлялось время для перерыва и обеда.