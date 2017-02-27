Адвокат: Текебаева допрашивали 17 часов, без перерыва на обед

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ВБ

Допрос Омурбека Текебаева длился с 8 часов утра до 19 часов вечера, без перерыва на обед. Об этом сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

Лидера партии "Ата Мекен" не кормили с момента задержания более 17 часов, следователи давали только воду, добавила она.

Джакупбекова также сообщила, что состоялась очная ставка с Леонидом Маевским. По сообщению адвоката, он вел себя довольно вальяжно, разговаривал по сотовому телефону и пользовался интернетом во время допроса. В то время как сотовые телефоны Омурбека Текебаева и его адвоката были изъяты.

Защита недоумевает, каким образом иностранный гражданин Маевский, находящийся в режимном объекте спец служб Кыргызстана со смартфоном, подключенным к интернету, пользуется свободно им во время очной ставки с Текебаевым.

"Следовало бы отметить тот факт, что согласно международным конвенциям по правам человека, когда задержанному не предоставляют питание, это является прямым психологическим давлением и приравнивается к пыткам", - заявила Джакупбекова.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.

URL: http://www.vb.kg/355958
Теги:
ГКНБ, Омурбек Текебаев
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