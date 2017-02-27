Если митинг у Белого дома состоится, то он будет несанкционированным

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Глеб Куренев

Никакого запроса о проведении сегодня митинга у Белого дома в мэрию не поступало. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе муниципалитета Бишкека.

"Уведомление не поступало, поэтому в социальных сетях пишут неправду. По закону о митингах, уведомление о проведении митинга должно прийти за 3 дня", - сообщили в мэрии.

Таким образом, если митинг у Белого дома сегодня состоится, он будет несанкционированным.

Напомним, вчера в Бишкеке проходил митинг в поддержку Текебаева. Митингующие обещали продолжить акцию сегодня у Белого дома в 13.00.

URL: http://www.vb.kg/355973
Теги:
митинг, Бишкек, мэрия
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Дамиль Байтиков
27.02.2017, 12:06
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Должен был митинг в 10:00 пройти, не состоялся, людей не могут собрать. ОБОН после вчерашнего еще не просох 

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