Если митинг у Белого дома состоится, то он будет несанкционированным

Никакого запроса о проведении сегодня митинга у Белого дома в мэрию не поступало. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе муниципалитета Бишкека.

"Уведомление не поступало, поэтому в социальных сетях пишут неправду. По закону о митингах, уведомление о проведении митинга должно прийти за 3 дня", - сообщили в мэрии.

Таким образом, если митинг у Белого дома сегодня состоится, он будет несанкционированным.

Напомним, вчера в Бишкеке проходил митинг в поддержку Текебаева. Митингующие обещали продолжить акцию сегодня у Белого дома в 13.00.