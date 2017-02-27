В республике за неделю зарегистрировано более 2 тысяч преступлений

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ВБ

В республике за неделю зарегистрировано более 2 тысяч преступлений и происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

С 20 по 26 февраля, по данным Центра оперативного реагирования, зарегистрировано 2 218 преступлений и происшествий.

По линии уголовного розыска раскрыто 350, из них по горячим следам - 105.

Так, за прошедшую неделю раскрыто 26 грабежей, 3 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 12 изнасилований, 226 - мошенничества, 76 краж, два скотокрадства, 5 угонов автомашин.

По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 9 кг 425 граммов наркосредств, из них 2 кг 790 г - героина.

Органами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях.

URL: http://www.vb.kg/355975
Теги:
МВД, преступление
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