ГНС и ГСБЭП объединяют усилия в борьбе с крупными должниками по налогам

Государственная налоговая служба и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выработают совместный План сотрудничества по вопросам налогового администрирования и борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. Об этом главы двух ведомств договорились в ходе совместной встречи.

Руководитель Налоговой службы Октябрь Абдыкаимов вкратце проинформировал о мерах, предпринимаемых ГНС по совершенствованию работы мобильных групп, принудительному взысканию налоговой задолженности, лже- банкротством, борьбе с неучтенным ввозом товаров.

Председатель ГСБЭП Замирбек Осмонов также обозначил ряд приоритетных направлений для выработки механизма и путей решения стоящих проблем и призвал к тесному сотрудничеству по обозначенным вопросам.

"Налоговая служба должна ставить задачи, чтобы Финполиция могла эффективно помогать в их решении", - отметил Осмонов.

Реализацией достигнутых соглашений в рамках совместного плана будет заниматься специально созданный рабочий орган, куда войдут представители обоих структур. Встречи членов этой рабочей группы будут проводиться еженедельно, а на уровне руководителей двух госорганов – на ежемесячной, ежеквартальной основе.

Кроме того, решено организовать на регулярной основе совместные обучающие семинары сотрудников двух служб на базе Учебного центра ГНС, а также проводить совместные встречи с представителями бизнес-сообщества.