Опрос: Митинги. Есть ли плюсы и какие минусы у "демократического" метода

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Алексей Тимаев

Повышение температуры воздуха и близость весны вот уже по доброй традиции принято считать в Кыргызстане порой, когда массы людей начинают проводить всевозможные акции протеста, требуя от властей социальных благ, справедливости в отношении определенных лиц.

Вот и сегодня на улице +11, а на площади Ала-Тоо около 200 человек, требующих освобождения скандального политика.

Социальных и экономических потрясений в республике не наблюдалось несколько лет. К так называемому Белому дому с просьбами приходили лишь небольшие группы людей с требованиями разрешения конкретных судебных решений, соблюдения тех или иных прав. В сегодняшней акции протеста чувствуется масштабность, которая некоторых горожан пугает. Еще свежи в памяти события 2005 и 2010 годов.

Большая часть населения высказывается против проведения митингов. Однако есть и такие, которые считают их действенным инструментом борьбы с коррумпированностью отдельных структур государственной власти. Еще часть полагает, что митинги не наносят какого-либо вреда обществу, если носят мирный характер. А есть и те, кто считает, что акции протеста вредят экономике страны и ведут к росту безработицы.

URL: http://www.vb.kg/356001
Теги:
митинг, опрос
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