Около Белого дома вновь митингуют в поддержку Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 27 февраля, в Бишкеке около здания парламента начинается митинг сторонников задержанного лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.

Вчера сторонники Текебаева митинговали у здания ГКНБ. К вечеру число участников акции протеста составляло около тысячи человек. Среди них депутаты парламента, политики, общественные деятели.

Сегодня они продолжают акцию протеста. В мэрии уже заявили, что митинг несанкционированный.

13.00 На митинге присутствует около ста человек, в том числе СМИ и сотрудники милиции.

URL: http://www.vb.kg/355987
Теги:
митинг, Омурбек Текебаев
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