Владимир Путин прибыл в Бишкек с официальным визитом

1745  2
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 28 февраля, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Бишкек. В аэропорту "Манас" его встретил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Столица Кыргызстана станет последним пунктом в центральноазиатском турне Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

В Бишкеке Атамбаев и Путин проведут переговоры сначала в узком составе, а затем с участием делегаций. Лидеры обсудят широкий круг вопросов российско-кыргызского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках ЕАЭС.

В пресс-службе российского президента сообщили, что по итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

URL: http://www.vb.kg/356039
Теги:
Владимир Путин
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
бишкекчанин
28.02.2017, 14:08

очень рад..почаще надо встречаться..добро пожаловать на кыргызскую землю..если уйдете на пенсию переезжайте к нам жить..тем более одна из высоких вершин в нашей стране называется пик Путина..))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкекчанин
28.02.2017, 14:55

Добро пожаловать, Владимир Владимирович, в Бишкек! По-кыргызски это звучит Кош келибсиз! Или Куш келипсиз! Велком Бишкекке, если хотите! Попросите Атамбаева, чтобы он попросил господина Текебаева, чтобы тот попросил господина-жулика Чотонова сесть перед чистым цинковым тазиком и вырвать через рот все деньги, которые он съел вместе с последним в результате разбоя вашего соотечественника Маевского в размере  млн долларов в 2010-201 годах!

Эти гаврики вытрясли эти деньги с Маевского, отбили ему морально почки, попугали подложенным наркотиком (почерк Текебаева) и местными бандитами.

.А в остальном у нас все хорошо! Солнце светит высоко, на улице тепло, пришла весна..

.Вы по поводу этих господ прилетели, а ли как?

P.S. Наш Текебаев - это как ваш господин М. Касьянов: чуть что - так летит за границу пожаловаться эмиссарам Госдепа, и докладывать им.. Прошу закрыть ему дорогу навечно в Россию, или перелет через территорию России!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  