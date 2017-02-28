Владимир Путин прибыл в Бишкек с официальным визитом

Сегодня, 28 февраля, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Бишкек. В аэропорту "Манас" его встретил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Столица Кыргызстана станет последним пунктом в центральноазиатском турне Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

В Бишкеке Атамбаев и Путин проведут переговоры сначала в узком составе, а затем с участием делегаций. Лидеры обсудят широкий круг вопросов российско-кыргызского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках ЕАЭС.

В пресс-службе российского президента сообщили, что по итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.