АКОС: Прокуратура не борется со своими кадрами, замешанными в коррупции

Два года назад правозащитники подписали меморандум с правительством, ГКНБ и Генеральной прокуратурой. Для мониторинга этих ведомств было создано общественное объединение "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС).

Кроме того, в функции этой организации входят и прием жалоб от граждан на те или иные органы, а также оказание содействия населению в консультировании правовых вопросов.

Сейчас же правозащитники подвели итоги своей работы за последние два года. По их словам, органы прокуратуры никак не хотят бороться с коррупцией. В то время как согласно постановлению правительства от 2015 года госорганы должны противодействовать взяточничеству в своем ведомстве. Но надзорный орган, напротив, напрочь закрылся от общественности, уверены правозащитники.

Инспектор по жалобам антикоррупционного общественного содействия Бегаим Кыясынова рассказывает, что к ним обращаются много граждан с просьбой о помощи. И зачастую это жалобы на сроки возбуждения дел.

"К нам обратилась женщина. Ее дом путем махинаций отобрали. Однако от прокуратуры толку нет. Мы обратились в прокуратуру Ленинского района. Но там заместитель прокурора Орозбек Жоомартов играет с делами - хочет открывает, хочет закрывает. Только в городской прокуратуре дело сдвинулось", - сказала Кыясынова.

Однако, по словам председателя ОО "АКОС" Кубанычбека Шаршенбаева, сейчас активно используется распространенная коррупционная схема - необоснованные затягивания расследования. "Они до трёх лет могут расследование продлевать, а потом принять решение о сроке давности. И потом виновный гуляет на свободе," - сказал Шаршенбаев.

Правозащитники также заявили что по итогам прошедших двух лет можно сделать вывод, что принятая в 2015 году программа правительства по противодействию коррупции провалилась.

"Мы хотим сказать, что главная стратегия программы по противодействию коррупции проведена из-за бездействия органов прокуратуры. По закону они должны были вести надзор за исполнением этих актов, но они палец о палец не ударили. Можно сказать, это провал коррупционного мероприятия", - сказал Шаршенбаев.

Впрочем, по сообщению членов АКОС, не все органы прокуратуры коррумпированы и закрыты. В отдельных управлениях есть хорошие прокуроры.