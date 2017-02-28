АКОС: Прокуратура не борется со своими кадрами, замешанными в коррупции

168  0
Родион Решетов

Два года назад правозащитники подписали меморандум с правительством, ГКНБ и Генеральной прокуратурой. Для мониторинга этих ведомств было создано общественное объединение "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС).

Кроме того, в функции этой организации входят и прием жалоб от граждан на те или иные органы, а также оказание содействия населению в консультировании правовых вопросов.

Сейчас же правозащитники подвели итоги своей работы за последние два года. По их словам, органы прокуратуры никак не хотят бороться с коррупцией. В то время как согласно постановлению правительства от 2015 года госорганы должны противодействовать взяточничеству в своем ведомстве. Но надзорный орган, напротив, напрочь закрылся от общественности, уверены правозащитники.

Инспектор по жалобам антикоррупционного общественного содействия Бегаим Кыясынова рассказывает, что к ним обращаются много граждан с просьбой о помощи. И зачастую это жалобы на сроки возбуждения дел.

"К нам обратилась женщина. Ее дом путем махинаций отобрали. Однако от прокуратуры толку нет. Мы обратились в прокуратуру Ленинского района. Но там заместитель прокурора Орозбек Жоомартов играет с делами - хочет открывает, хочет закрывает. Только в городской прокуратуре дело сдвинулось", - сказала Кыясынова.

Однако, по словам председателя ОО "АКОС" Кубанычбека Шаршенбаева, сейчас активно используется распространенная коррупционная схема - необоснованные затягивания расследования. "Они до трёх лет могут расследование продлевать, а потом принять решение о сроке давности. И потом виновный гуляет на свободе," - сказал Шаршенбаев.

Правозащитники также заявили что по итогам прошедших двух лет можно сделать вывод, что принятая в 2015 году программа правительства по противодействию коррупции провалилась.

"Мы хотим сказать, что главная стратегия программы по противодействию коррупции проведена из-за бездействия органов прокуратуры. По закону они должны были вести надзор за исполнением этих актов, но они палец о палец не ударили. Можно сказать, это провал коррупционного мероприятия", - сказал Шаршенбаев.

Впрочем, по сообщению членов АКОС, не все органы прокуратуры коррумпированы и закрыты. В отдельных управлениях есть хорошие прокуроры.

URL: http://www.vb.kg/356049
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, коррупция, меморандум, правительство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  