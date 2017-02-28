Атамбаев рассказал, когда он стал долларовым миллионером

571  0
Айдана Абдуваитова, Руслан Изреков

После завершения своего президентского срока Алмазбек Атамбаев останется в политике. Об этом он сегодня, 28 февраля, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что до конца его президентского срока все коррупционные дела будут доведены до логического конца.

"Я не знаю хватит ли духу у следующего президента все это довести, но при мне это будет доведено до конца. И потом, когда я не буду президентом, я останусь в политике,"- сказал Атамбаев.

Он добавил, что вопреки мнению о личной его заинтересованности в этих делах, политической подоплеки здесь нет.

Президент также заявил, что никогда не имел отношение ко всем коррупционным махинациям бывших членов Временного правительства.

"Атамбаев сам все заработал. Когда он стал миллионером, многие нынешние миллионеры только бизнес начинали. Салымбеков только начинал, Бабанов учился в сельхоз. академии в Москве, а я уже был долларовым миллионером,"- сказал он.

URL: http://www.vb.kg/356098
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  