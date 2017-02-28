Атамбаев рассказал, когда он стал долларовым миллионером

После завершения своего президентского срока Алмазбек Атамбаев останется в политике. Об этом он сегодня, 28 февраля, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что до конца его президентского срока все коррупционные дела будут доведены до логического конца.

"Я не знаю хватит ли духу у следующего президента все это довести, но при мне это будет доведено до конца. И потом, когда я не буду президентом, я останусь в политике,"- сказал Атамбаев.

Он добавил, что вопреки мнению о личной его заинтересованности в этих делах, политической подоплеки здесь нет.

Президент также заявил, что никогда не имел отношение ко всем коррупционным махинациям бывших членов Временного правительства.

"Атамбаев сам все заработал. Когда он стал миллионером, многие нынешние миллионеры только бизнес начинали. Салымбеков только начинал, Бабанов учился в сельхоз. академии в Москве, а я уже был долларовым миллионером,"- сказал он.