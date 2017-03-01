Глава ОТРК Илим Карыпбеков попал в ДТП

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Аида Джумашева

Генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) попал в ДТП. Об этом сегодня "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в 03.00. Карыбпеков двигался по улице Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в восточном направлении и напротив ресторана "Сенатор" переехал бордюр и врезался в столб.

С различным травмами он был доставлен в 4-ю горбольницу.

В свою очередь главврач БНИЦТиО Алмаз Кубатбеков сообщил, что в настоящий момент Карыпбеков находится на операции. Остальную информацию "ВБ" пообещали предоставить позже.

URL: http://www.vb.kg/356109
Теги:
ДТП, КТРК
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