Глава ОТРК Илим Карыпбеков попал в ДТП

Генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) попал в ДТП. Об этом сегодня "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в 03.00. Карыбпеков двигался по улице Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в восточном направлении и напротив ресторана "Сенатор" переехал бордюр и врезался в столб.

С различным травмами он был доставлен в 4-ю горбольницу.

В свою очередь главврач БНИЦТиО Алмаз Кубатбеков сообщил, что в настоящий момент Карыпбеков находится на операции. Остальную информацию "ВБ" пообещали предоставить позже.