Главврач БНИЦТиО: Врачи борются за жизнь главы ОТРК Карыпбекова

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ВБ

Врачи борются за жизнь генерального директора ОТРК Илима Карыпбекова, сообщила консультант пресс-центра Министерства здравоохранения КР Елена Баялинова.

Как рассказал сегодня, 1 марта, главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков, рабочий день специалистов центра начался с экстренной операции поступившему ночью в крайне тяжелом состоянии пациенту Илиму Карыпбекову. Врачи борются за жизнь журналиста и генерального директора ОТРК, и пока есть надежда, отметил главврач.

По словам заведующего реанимационным отделением станции СМП г. Бишкек Егора Борисова, тревожный сигнал о помощи пострадавшему в ДТП на пересечении улиц Токомбаева и Байтик Баатыра поступил на станцию в 03.12.

Реанимационная бригада "001" была на месте через 12 минут. Пострадавшему повезло, что в экстренном порядке он попал сразу в руки высококвалифицированных специалистов-реаниматологов, которые уже при транспортировке после остановки сердца провели развернутые реанимационные мероприятия. У Илима в диагнозе тяжелые сочетанные травмы, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

URL: http://www.vb.kg/356119
Теги:
ДТП, КТРК
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