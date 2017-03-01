Главе ОТРК Карыпбекову провели операцию. Врачи надеются, что он будет жить

Главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмазбек Кубатбеков выразил надежду, что Илим Карыпбеков будет жить. Об этом на своей странице в Facebook написала консультант пресс-службы Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

Кубатбеков рассказал, что в течение двух часов пострадавшему в ДТП была проведена операция на брюшной полости, в данное время он ни в чем не нуждается, все необходимые медикаменты и препараты крови имеются.

В 5.00 больного посетил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев. Чиновник принял участие в медицинском консилиуме и взял ситуацию под свой личный контроль.