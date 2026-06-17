Тилек Усупов назначен советником председателя Профсоюза строителей КР

В общественном объединении "Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Кыргызской Республики" состоялось новое кадровое назначение. Об этом сообщается на официальной странице объединения в социальных сетях.

На должность советника председателя отраслевого профсоюза на общественных началах назначен Усупов Тилек Сабырович. Соответствующее распоряжение № 42 было подписано главой организации 15 июня 2026 года.

В профсоюзной организации выразили уверенность, что профессиональный опыт, компетенции и знания нового советника принесут весомую пользу общественному объединению. Ожидается, что совместные усилия команды будут направлены на укрепление правовой защиты трудящихся, улучшение условий труда, а также на всестороннее содействие дальнейшему развитию строительного сектора и индустрии стройматериалов Кыргызстана.