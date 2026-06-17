В Таджикистане утвердили список разрешенных имен для детей

В Таджикистане ввели в действие новую редакцию "Списка национальных таджикских имен". Из официального перечня исключили около 1700 вариантов, заменив их почти тысячей новых. Об этом сообщил главный специалист отдела присвоения имен и регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии республики Диловар Каримов в интервью изданию "Азия-Плюс".

Согласно действующему законодательству, граждане Таджикистана обязаны выбирать имена для новорожденных строго из этого государственного перечня. Если родители настаивают на оригинальном варианте, им придется официально доказать ЗАГСу, что имя не является чуждым национальной культуре. Исключение делается только для проживающих в стране иностранцев и представителей других национальностей. Предыдущая версия реестра действовала с 2023 года, а новое правительственное постановление вступило в силу 26 февраля 2026 года. В результате масштабной ревизии прежний список из 4 056 позиций сократили до 2 311, после чего расширили за счет 965 заимствований из "Словаря красивых арийских имен". Теперь итоговый перечень включает 3 461 одобренный вариант.

Объясняя причины чистки, в профильном Комитете отметили, что из реестра вычеркнули имена, лишенные исторических корней. Кроме того, закон запрещает называть детей в честь бытовых предметов и явлений. Под запрет попали и некоторые популярные запросы: ведомство отказалось регистрировать женские формы имен Амир и Али - "Амира" и "Алия", посчитав их несоответствующими нормам. Также из перечня убрали европейский вариант имени Жасмин - вместо него родителям предлагают использовать исконные таджикские формы Ёсуман и Ёсамин.

Среди добавленных в список имен филологи называют Ануш ("вечный"), Аргавон (в честь красивого дерева), Армин ("успокаивающий") и Арնавоз ("доброе имя"). Для девочек одобрили такие варианты, как Бахорноз ("стройная и красивая"), Бехваш ("прекрасная"), Бехдис, Бехина ("лучшая"), а также Вис, Гавхарон, Гети, Гулбахш, Гулбом, Гулбу и Гулдухт. Электронная база уже разослана в органы ЗАГС Министерства юстиции, а печатная книга передана в типографию.

Напомним, жесткое регулирование этой сферы началось в Таджикистане в 2016 году. Тогда парламент страны законодательно запретил использовать в именах религиозные и сословные титулы (Мулло, Ходжа, Амир, Шейх, Суфи), а также называть младенцев в честь птиц, камней или инструментов - под строгим запретом остаются популярные ранее в селах имена вроде Санг (камень), Табар (топор) или Теша (кирка).