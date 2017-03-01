Коллектив ЦСМ №7 требует не восстанавливать бывшего директора в должности

Сегодня возле здания Министерства здравоохранения прошел митинг коллектива Центра семейной медицины №7. Пикетчики требовали не восстанавливать своего бывшего директора медучреждения в должности.

По их словам, 16 февраля этого года ЦСМ №7 подал жалобу в Минздрав, департамент здравоохранения г. Бишкек и столичный муниципалитет с просьбой оградить их от бывшего руководителя.

По словам митингующих, экс-директора в 2011 году сняли с должности. Основанием послужило аудиторское заключение ФОМС. В нем говорится о нанесении ущерба по заработной плате в размере 596 тысяч сомов коллективу ЦСМ. Эти данные, по словам пикетчиков, подтвердил аудит Минздрава и судебно бухгалтерская экспертиза.

За время своего руководства в должности директора ЦСМ Аида Рысбаева ежеквартально выписывала себе премиальные на сумму 1,5 тысячи долларов.

"Наши требования - не восстанавливать Аиду Рыспаеву в должности руководителя ЦСМ №7, так как половина коллектива по этому делу проходит в качестве свидетелей. И если она вернется, то начнутся массовые увольнения сотрудников", - сообщила врач ЦСМ №7 Гульнара Садабаева.

Спустя некоторое время Минздрав согласился принять митингующих. Разговор с медработниками вела статс-секретарь ведомства. Она сообщила, что возмущение собравшихся будут переданы министру Талантбеку Батыралиеву.