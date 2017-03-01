625 выстрелов, чтобы спустить 60 лавин общим объемом 2 млн кубометров

С 1 января по 27 февраля на автодорогах Бишкек-Ош (132-137-й, 198-250-й км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (65-110-й, 140-150-й км), Ала-Бука-Каныш-Кыя (65-100-й км), Красная Горка-Ак-Таш (1-9-й км), Каракол-Энилчек (64-90-й км) были проведены мероприятия по принудительному спуску снежных лавин.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, всего организовано 5 мероприятий, произведено 625 выстрелов, в ходе которого принудительно спущено 60 лавин общим объемом 2 млн 069 тыс. 550 куб. метров, на дорогу сошло 111 630 куб. метров.

Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин были проведены под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба ВС КР.

Привлечены также силы и средства служб Гражданской защиты - это сопровождение сотрудниками МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи от Минздрава, спецтехники от Министерства транспорта и дорог.