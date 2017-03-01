Бакыт Торобаев: Напряжение должно быть в парламенте, а не на улице

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Аида Джумашева

"Лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева задержали, хотя в месте с тем ответственности за трагедию в селе Дача-СУ никто не понес", - заявил сегодня, 1 марта, на заседании парламента во время обсуждения ареста Текебаева лидер фракции "Онугуу Прогресс" Бакыт Торобаев.

По его словам, у силовых структур не должно быть двойных стандартов.

"Нашего коллегу задержали после выхода видео Леонида Маевского, однако того же гражданина России, виновного в ДТП, из страны выпустили. Он не понес никакого наказания. Нужно быть справедливым. Если в отношении одного человека Уголовный кодекс работает, то он должен использоваться и в отношении других тоже. Не забывайте, мы пришли сюда путем выборов, через народ. Мы просили собрать внеочередное заседание, его не было. Можем ли мы теперь какие-то вопросы решать, можем ли влиять на правительство, можем изменения в закон вносить? Я считаю, что нет. Если не будет политического решения, тогда такой парламент не нужен. В таком случае, парламенту нужно самораспуститься и назначить новые выборы", - сказал Торобаев.

URL: http://www.vb.kg/356151
Теги:
Бакыт Торобаев, Омурбек Текебаев
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