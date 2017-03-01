Пойманы грабители, которые насильно отобрали крупную сумму у спящей семьи

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ВБ

В Кара-Суйском районе Ошской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 23 февраля с заявлением в ОВД Кара-Суйского района обратился местный житель 63-летний Б.А. Он сообщил, что 22 февраля примерно в 01:50 часов неизвестные лица в возрасте примерно 25-30 лет в масках проникнув домой к заявителю когда те спали, угрожая ножом отобрали денежные средства в сумме 100 тыс.сом и ювелирными изделиями. Тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму 160 тыс. сомов.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 168 (Разбой) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кара-Суйского ОВД по горячим следам были задержаны жители Джалал-Абадской области 1984 г.р. А.Ш., 1991 г.р., А.А., 1991 г.р. И.Р.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/356178
Теги:
Кара-Суйский район, ограбление, Ошская область, МВД
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