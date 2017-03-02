Депутат просит построить дома семьям погибших под лавиной

В Жогорку Кенеше просят построить дома семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Суйском районах Ошской области. Такую просьбу сегодня, 2 марта, озвучил депутат Улан Примов на заседании Жогорку Кенеша.

Он упомянул погибших двух детей под лавиной. Помимо этого, под снежной массой остались дома со всем хозяйством, в том числе и скот.

Он добавил, что жители и рады бы переехать, однако ехать им некуда. Поэтому необходимо решить вопрос трансформации земель в этом районе.

Напомним, 19 февраля в Ошской области сошли две лавины. В 5.30 утра снежная масса накрыла два жилых дома в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района. Двое детей 9 и 10 лет оказались погребены под обломками дома. Еще одна лавина сошла в Папановском айыльном аймаке Кара-Суйского района. Там погибла 20-летняя девушка.