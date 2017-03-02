Депутат просит построить дома семьям погибших под лавиной

57  0
Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше просят построить дома семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Суйском районах Ошской области. Такую просьбу сегодня, 2 марта, озвучил депутат Улан Примов на заседании Жогорку Кенеша.

Он упомянул погибших двух детей под лавиной. Помимо этого, под снежной массой остались дома со всем хозяйством, в том числе и скот.

Он добавил, что жители и рады бы переехать, однако ехать им некуда. Поэтому необходимо решить вопрос трансформации земель в этом районе.

Напомним, 19 февраля в Ошской области сошли две лавины. В 5.30 утра снежная масса накрыла два жилых дома в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района. Двое детей 9 и 10 лет оказались погребены под обломками дома. Еще одна лавина сошла в Папановском айыльном аймаке Кара-Суйского района. Там погибла 20-летняя девушка.

URL: http://www.vb.kg/356212
Теги:
лавина, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  