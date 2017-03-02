"Луковые" нарушители. В России под тоннами овощей нашли мигрантов из РУз

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В Оренбуржье под тоннами лука пытались проехать 16 мигрантов из Узбекистана.

Органы следствия УФСБ России по Оренбургской области возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы России, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

В совершении преступления подозреваются 16 граждан Узбекистана, которым запрещен въезд в Россию.

По предварительной версии, в середине февраля они пытались незаконно проехать в Россию, спрятавшись в тайнике в подполье прицепа автомобиля "МАН". Грузовик перевозил 20 тонн лука. Несмотря на ухищрения мигрантов, они были обнаружены сотрудниками пограничной службы. Прокуратура следит за расследованием уголовного дела.

URL: http://www.vb.kg/356235
Теги:
граница, Россия, трудовая миграция
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