Жогорку Кенеш отменил повышение цен на разрешение на работу в Кыргызстане

Сегодня, 2 марта, Жогорку Кенеш отклонил поправки в некоторые законодательные акты, в частности "О внешней миграции", "О внешней трудовой миграции" и "О государственной пошлине".

Проект закона включал выдачу разрешений на работу на территории Кыргызстана иностранному гражданину (лицу без гражданства). Отметим, в этом году, согласно ежегодной квоте на трудовую миграцию, 14 тыс.100 иностранцев смогут получить разрешение на работу.

Напомним, стоимость разрешения планировалось увеличить с 4 тыс. до 40 тыс. сомов. Из поступивших средств 90% направляются в республиканский бюджет, а 10% - в органы в области миграции. Однако сегодня депутаты на заседании Жогорку Кенеша проголосовали против этого проекта закона.