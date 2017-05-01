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На майские праздники жители села "Мыкан" Чуйской области получат подарок

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ВБ

2 мая в Аламединском районе Чуйской области состоится пуск газа в село "Мыкан". Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан"".

По ее данным, порядка 1200 жителей получат доступ к экологичному топливу.

Работы по строительству газопроводов и газификации крупного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов составила 13,8 млн. сомов.

Стоит отметить, что для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт.

URL: http://www.vb.kg/359080
Теги:
газ, Чуйская область, Газпром
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