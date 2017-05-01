Швейцарский альпинист погиб при подготовке к восхождению на Эверест

Швейцарский альпинист Уле Штек, установивший несколько рекордов, погиб 30 апреля в Непале при подготовке к восхождению на Эверест. Ему было 40 лет, передает Медуза со ссылкой на Reuters.

Штек разбился на горе Нупце, сообщили Reuters в компании Seven Summit Treks, которая организовывала его новое восхождение. Альпинист собирался взойти на Эверест без использования дополнительного кислорода и проходил акклиматизацию.

Уле Штек установил несколько рекордов по скорости восхождения, в том числе на швейцарскую вершину Эйгер (3970 метров над уровнем моря) и на гималайскую Аннапурна I (8091 метр). Он был двукратным обладателем альпинистской премии "Золотой ледоруб".

В 2013 году Штеку пришлось покинуть Эверест из-за конфликта с непальскими проводниками-шерпами.