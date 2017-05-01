Погода
$ 67.53 - 67.99
€ 3.84 - 24.19

Швейцарский альпинист погиб при подготовке к восхождению на Эверест

248  0
www

Швейцарский альпинист Уле Штек, установивший несколько рекордов, погиб 30 апреля в Непале при подготовке к восхождению на Эверест. Ему было 40 лет, передает Медуза со ссылкой на Reuters.

Штек разбился на горе Нупце, сообщили Reuters в компании Seven Summit Treks, которая организовывала его новое восхождение. Альпинист собирался взойти на Эверест без использования дополнительного кислорода и проходил акклиматизацию.

Уле Штек установил несколько рекордов по скорости восхождения, в том числе на швейцарскую вершину Эйгер (3970 метров над уровнем моря) и на гималайскую Аннапурна I (8091 метр). Он был двукратным обладателем альпинистской премии "Золотой ледоруб".

В 2013 году Штеку пришлось покинуть Эверест из-за конфликта с непальскими проводниками-шерпами.

URL: http://www.vb.kg/359162
Теги:
альпинизм, Непал
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  