Спасатели обнаружили тело 20-летней девушки под завалом в селе Аюу

Спасатели нашли тело 20-летней девушки под завалами на месте схода оползня в селе Аюу.

Примерно в 17.40 спасатели извлекли из под грязевой массы тело еще одной жертвы. Ею оказалась Н.Г.М. 1997 года рождения. Ранее были извлечены тела еще двух девочек.

Сейчас поисковые работы приостановлены, они продолжатся завтра утром.

Всего в поисках участвуют 400 человек из числа спасателей, милиционеров, военнослужащих и добровольцев из местного населения.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке былиэвакуированы.