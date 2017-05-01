Погода
$ 67.53 - 67.99
€ 3.84 - 24.19

Охранное агентство обворовали, грабители унесли 20 единиц оружия

1195  3
Родион Решетов

С оружейного склада "Альфа-секьюрити" похищено 20 единиц оружия. Кража произошла в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.

По данным правоохранителей, в УВД Первомайского района поступило сообщение о краже. По приезде на место происшествия было установлено, что грабители взяли небоевое оружие. В число украденного вошли 10 травматических пистолетов и 9 гладкоствольных ружей "Сайга", при этом боевые патроны остались нетронутыми, сообщают в ГУВД.

В настоящее время проводится расследование по факту кражи. Также всем сотрудникам милиции дана ориентировка по поиску похищенного оружия.

URL: http://www.vb.kg/359183
Теги:
ГУВД, ограбление, оружие
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
смит и вессон
01.05.2017, 17:26

видно пришло время охранять охранное агенство..до чего уже дожили..))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
01.05.2017, 17:34

Охранному агентству надо было нанять сторожа !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Работяга
01.05.2017, 21:46

Что это за охранное агенство? Сами себя охранять не могут.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  