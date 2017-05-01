Охранное агентство обворовали, грабители унесли 20 единиц оружия

С оружейного склада "Альфа-секьюрити" похищено 20 единиц оружия. Кража произошла в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.

По данным правоохранителей, в УВД Первомайского района поступило сообщение о краже. По приезде на место происшествия было установлено, что грабители взяли небоевое оружие. В число украденного вошли 10 травматических пистолетов и 9 гладкоствольных ружей "Сайга", при этом боевые патроны остались нетронутыми, сообщают в ГУВД.

В настоящее время проводится расследование по факту кражи. Также всем сотрудникам милиции дана ориентировка по поиску похищенного оружия.