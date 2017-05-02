Инженеры испытали ракетный двигатель из пластика

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) испытали первый в мире ракетный двигатель из пластика, напечатанный на 3D-принтере. Ролик был опубликован на YouTube-канале MIT, на него обратило внимание издание Engadget.

После тестов корпус двигателя лишь немного оплавился, что инженеры сочли неплохим результатом. Теперь они планируют построить целую пластиковую ракету, которая была бы гораздо легче и дешевле металлической.

Отмечается, что разработка призвана снизить затраты на производство ракет. Так, принтер, на котором был напечатан агрегат, стоил около 14 тысяч долларов, в то время как аналогичные ему устройства, "печатающие" детали из металла, стоят гораздо дороже. В будущем это также позволит строить собственные ракеты небольшим командам и стратапам, уверены специалисты.