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Парламент хочет провести выборы президента 15 октября

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Аида Джумашева

Парламент намерен изменить дату выборов президента. Об этом стало известно сегодня, 2 мая, в ходе заседания парламентского комитета по конституционному законодательству и государственному устройству.

По словам лидера фракции СДПК Исы Омуркулова, предлагается внести изменения в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша". В частности, предлагается провести выборы не 19 ноября, а в третье воскресенье октября.

"Закон по дате выборов президента был принят в 2011 году. В нем указывается, что выборы президента должны проходить 19 ноября. Сегодня настал момент выяснить, подходит ли этот срок к нынешней ситуации. Инаугурация действующего президента была 1 декабря, соответственно, сроки со дня голосования очень маленькие. Поэтому инициативная группа депутатов вносит предложение о переносе даты голосования с 19 ноября на 15 октября текущего года - третье воскресенье октября", - сказал Омуркулов.

Он отметил, что если предложение примут остальные депутаты, то по всем срокам парламентарии смогут внести поправки в Закон "О выборах президента и депутатов ЖК".

"Выборы состоятся не позднее четырех месяцев после принятия закона. Мы сможем соблюсти все нормы законодательства: провести парламентские слушания, сроки между чтениями и подписание закона главой государства", - добавил лидер СДПК.

URL: http://www.vb.kg/359218
Теги:
выборы, парламент, президент
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Комментарии
Атай Ким
02.05.2017, 16:57
Карма: -16
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Плюсов: 8
Минусов: 24
Комментариев: 48

Думаю это предложение поддержат, так как второй тур выпадает на НГ, дайте народу спокойно отпраздновать Новый год

-1
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MaX asdf
02.05.2017, 19:22
Карма: +247
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Комментариев: 1035

И что это изменит? Эти дармоеды лучше бы делом занялись!

0
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Жалоба модератору
MaX asdf
02.05.2017, 19:23
Карма: +247
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 396
Минусов: 149
Комментариев: 1035

Атай Ким

Думаю это предложение поддержат, так как второй тур выпадает на НГ, дайте народу спокойно отпраздновать Новый год

Не беспокойтесь, для народа Новый год всегда в приоритете перед всякими политическими играми. На прошлые выборы вообще только 40 процентов от общего количества избирателей пришло, разве это не показатель?

0
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