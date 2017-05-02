Кыргызский фильм "Кентавр" выиграл главный приз кинофестиваля в Бельгии

Фильм "Кентавр" кыргызстанского режиссера Актана Арыма Кубата получил главный приз Международного кинофестиваля в Бельгии. Об этом сообщили в Фонде кинематографа КР.

МКФ MOOOV проходил 18-30 апреля в городах Тюрнхаут и Брюгге. Победа на фестивале гарантирует дистрибуцию в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Фильм выйдет в прокат в странах Бенилюкса весной 2018 года.

Всего в основной конкурсной программе было представлено 8 картин из Сингапура, Турции, Аргентины, Индии, Мексики, Южной Африки, Сенегала и Кыргызстана.

Фильм "Кентавр" рассказывает о метафизической связи между лошадью и человеком. Главным героем является подросток по прозвищу Кентавр. Он считает кыргызов потомками тех кентавров, о которых говорится в древнегреческих мифах, и уверен, что боги наказали его народ за грехи. Но если найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении, то они могут простить народ.

В феврале лента завоевала приз Международной конфедерации авторского кино CICAE на Берлинском международном кинофестивале.